Nông nghiệp Hòa Phát (HPA): Lãi ròng 9 tháng đạt 944 tỷ đồng, tự tin báo lãi quý cuối năm bất chấp giá heo chạm đáy

Cấu trúc lợi nhuận 9 tháng và biên an toàn trước đà giảm giá heo

Quý 3/2026, HPA ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.68 ngàn tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt hơn 302 tỷ đồng, giảm 16%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt hơn 4.9 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 944 tỷ đồng. Công ty thực hiện được 70% kế hoạch doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Tổng Giám đốc Phạm Thị Hồng Vân cho biết hiệu suất sinh lời duy trì ở mức cao với biên lãi gộp và lãi ròng 9 tháng lần lượt đạt 25% và 19%. Các chỉ số sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) tương ứng đạt 23% và 29%.

Chăn nuôi heo và thức ăn chăn nuôi tiếp tục là hai trụ cột chính, đóng góp 94% doanh thu và lợi nhuận. Mảng chăn nuôi heo mang về gần 2.2 ngàn tỷ đồng doanh thu và 622 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dù sụt giảm so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ đầu năm yếu, sản lượng heo bán ra trong quý 3 đã tăng 41%, giúp biên lợi nhuận mảng này vượt 23%. Mảng thức ăn chăn nuôi ghi nhận doanh thu hơn 3.1 ngàn tỷ đồng, tăng 10%. Công ty chủ động chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi trong quý 3 bằng cách giữ giá bán, khiến lợi nhuận mảng cám giảm nhẹ 4% xuống mức 261 tỷ đồng.

Ở các mảng kinh doanh khác, chăn nuôi bò thịt chủ động điều tiết giảm 56% doanh thu nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng 27% nhờ giá bán tốt trên thị trường. Tổng đàn bò tính đến cuối quý 3 nâng lên mức 20 ngàn con. Mảng gia cầm ghi nhận sản lượng 87 triệu quả trứng trong quý 3, lợi nhuận giảm 65% chủ yếu do mức nền so sánh của năm trước đẩy lên quá cao.

Vấn đề thị trường quan tâm nhất hiện nay là giá heo hơi tại miền Bắc đã lùi về mốc 46.000 đến 49.000 đồng/kg trong tháng 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Thanh Vân khẳng định công ty không bị lỗ và chắc chắn có lãi trong quý 4. Mức giá thành chăn nuôi của HPA được kiểm soát quanh mức 45.000 đồng/kg, nằm trong nhóm tối ưu nhất ngành. Lợi thế này đến từ mô hình tích hợp, chủ động công thức dinh dưỡng tại hai nhà máy thức ăn chăn nuôi quy mô lớn và chiến lược mua nguyên liệu gối đầu, tiết kiệm đáng kể chi phí ngô và khô đậu tương. Năng suất sinh sản của đàn heo nhập khẩu cũng đạt 33 đến 34 heo con cai sữa mỗi nái một năm, vượt xa mức trung bình của toàn ngành.

Định hướng mở rộng trang trại truyền thống và tối ưu chuỗi cung ứng

Trả lời cổ đông về xu hướng xây dựng trại heo cao tầng, ban lãnh đạo HPA cho biết chưa lựa chọn mô hình này. Bài học từ thị trường Trung Quốc cho thấy sự phát triển ồ ạt dễ dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung và phải siết chặt quản lý. Tại thị trường trong nước, quỹ đất chưa đến mức cạn kiệt để phải xây dựng nhà cao tầng. Mô hình này cũng đối mặt với nhiều rào cản về quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp thông gió và chưa được cơ quan chức năng chính thức phê duyệt. Công ty tiếp tục theo dõi công nghệ nhưng ưu tiên tính hiệu quả của suất đầu tư.

Nguồn lực của HPA tập trung vào việc hoàn thiện các trang trại trên mặt đất đạt chuẩn quy mô công nghiệp. Trang trại Minh Đức đã hoàn tất sửa chữa, bắt đầu thả đàn và dự kiến đạt công suất tối đa đàn nái vào đầu quý 2/2027. Dự án trại Long Hà 2 đang hoàn thiện thủ tục đất đai và xây dựng, dự kiến thả đàn sau Tết Nguyên đán 2027. Lượng heo giống sản xuất ra trong thời gian chờ trại Long Hà 2 đi vào hoạt động thương phẩm sẽ được bán trực tiếp ra thị trường để tạo nguồn thu ngay trong năm 2026.

Về chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, công ty định hướng làm tốt khâu thức ăn và chăn nuôi quy mô lớn trước khi mở rộng. Hiện tại, HPA chưa tự đầu tư hệ thống giết mổ và bán lẻ trực tiếp. Chiến lược được lựa chọn là hợp tác với các đối tác chuyên ngành để phân phối thịt heo mang thương hiệu Hòa Phát. Mô hình này đã được triển khai bước đầu tại miền Nam và sẽ tiến tới nhân rộng ra khu vực miền Bắc.

Nhận định về thị trường năm 2027, khối doanh nghiệp quy mô lớn đang nắm giữ khoảng 44% đến 45% thị phần cung cấp heo hơi. Mảng chăn nuôi heo sẽ đối mặt nhiều rủi ro về thời tiết và dịch bệnh. Mảng bò thịt được dự báo có triển vọng tích cực trong 3 đến 5 năm tới do thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Về chi phí đầu vào, rủi ro địa chính trị và biến động giá dầu có thể đẩy giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 5%. Thị trường sẽ minh bạch hơn về dữ liệu nguồn cung khi quy định kê khai chăn nuôi quốc gia chính thức đi vào thực tiễn áp dụng.