Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) lãi 948 tỷ đồng sau 9 tháng, mảng chăn nuôi heo là động lực dẫn dắt

Chăn nuôi heo đóng góp tỷ trọng lớn, biên lợi nhuận thuần duy trì mức cao

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2026, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm lần lượt 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2025. Ban lãnh đạo công ty cho biết, doanh thu quý 3 giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu xuất phát từ việc lượng heo và bò xuất bán sụt giảm. Tuy nhiên, nếu so sánh với quý liền trước (quý 2/2026), doanh thu vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 8%, nhờ sản lượng xuất bán heo, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi và trứng gà đồng loạt tăng tốc.

Điểm sáng trong bức tranh tài chính của Nông nghiệp Hòa Phát là khả năng duy trì biên lợi nhuận ổn định. Nhờ các mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục vận hành hiệu quả, biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 25% trong cả quý 3 và tính chung 9 tháng đầu năm. Biên lợi nhuận thuần trong quý 3 đạt mức 18%, cao hơn mức 17% của cùng kỳ năm ngoái và duy trì ở mức 19% lũy kế 9 tháng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 948 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã xuất sắc hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm (1.005 tỷ đồng) chỉ sau ba quý. Trong đó, mảng chăn nuôi heo tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chính, đóng góp lớn nhất vào cả doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của doanh nghiệp.

Năng suất chăn nuôi vượt trội, giữ vững thị phần số 1 về trứng gà sạch

Về sản lượng tiêu thụ trong quý 3/2026, Nông nghiệp Hòa Phát đã cung cấp ra thị trường gần 98.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 151.000 con heo và cung cấp hơn 87 triệu quả trứng gà. Đáng chú ý, nếu so với quý 2/2026, sản lượng cám tăng gần 8%, lượng heo xuất bán tăng vọt 47% và sản lượng trứng tăng hơn 1%.

Đối với mảng chăn nuôi heo mang lại lợi nhuận cao nhất, tổng lượng xuất bán trong quý 3 đạt hơn 151.000 con, bao gồm gần 107.000 con heo thịt thương phẩm (tăng 41% so với quý 2), hơn 44.000 con heo cai sữa (tăng 67%) và hơn 400 con heo hậu bị. Hiện tại, công ty đang vận hành 8 trang trại chăn nuôi với quy mô đàn nái đạt 25.000 con. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Hòa Phát là khả năng chủ động 100% nguồn con giống DanBred từ cụ kỵ, bố mẹ đến cấp thương phẩm. Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi hiện đại, năng suất sinh sản tại các trang trại của công ty đạt từ 33 đến 34 con cai sữa/nái/năm, cao gấp 1,5 lần mức trung bình toàn ngành nông nghiệp.

Trong mảng gia cầm, sản lượng trứng gà quý 3 đạt hơn 87 triệu quả, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi ngày, Nông nghiệp Hòa Phát đưa ra thị trường gần một triệu quả trứng sạch, phân phối qua mạng lưới đa dạng bao gồm kênh truyền thống, hệ thống siêu thị, các nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và kênh xuất khẩu. Với sản lượng này, công ty tiếp tục củng cố và giữ vững thị phần số 1 về cung cấp trứng gà sạch tại khu vực miền Bắc.

Bên cạnh đó, trong mảng chăn nuôi bò với ba trang trại quy mô lớn tại Hưng Yên, Quảng Trị và Đồng Nai, công ty đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung. Ngoài bò nhập khẩu trực tiếp từ Úc, Hòa Phát đã mở rộng thu mua bò Thái Lan và bò nội địa. Đặc biệt với nguồn bò Thái Lan, công ty đã triển khai áp dụng tiêu chuẩn phúc lợi động vật (súc quyền) tương đương với tiêu chuẩn ESCAS của Úc – một trong những chuẩn mực kiểm soát khắt khe nhất thế giới hiện nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ đạt hơn 274.000 tấn (hơn 143.000 tấn phân phối ra thị trường thương mại, phần còn lại phục vụ nội bộ). Tổng lượng heo xuất bán đạt hơn 365.000 con và sản lượng trứng gà đạt gần 258 triệu quả. Theo kế hoạch đã đề ra cho năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng với định hướng tập trung mở rộng quy mô đàn chăn nuôi heo và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi, đồng thời tối ưu hóa chi phí để nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh giá nguyên liệu và lãi suất còn nhiều biến động.