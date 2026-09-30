Nông nghiệp Hà Nội: Tăng tốc vụ đông, tạo dư địa tăng trưởng

Từ nay đến cuối năm, ngành Nông nghiệp Thủ đô tập trung chăm sóc lúa mùa, tăng tốc vụ đông, đồng thời thúc đẩy chăn nuôi an toàn sinh học, thủy sản chuyên canh và các vùng sản xuất hàng hóa, qua đó, giữ đà tăng trưởng, nâng giá trị sản xuất.

Thu hoạch trứng gà tại trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Phúc Thịnh. Ảnh: Nguyễn Quang

Đẩy mạnh cơ giới hóa

Tại xã Chuyên Mỹ, sản xuất nông nghiệp 9 tháng của năm 2026 tiếp tục được duy trì với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Vũ Văn Hữu cho biết, vụ xuân, toàn xã gieo trồng 1.444,1ha, trong đó diện tích lúa là 1.401ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt 67-69 tạ/ha. Đáng chú ý, diện tích lúa cấy máy đạt 566,1ha, chiếm 40% diện tích và bằng 128,8% kế hoạch.

Bước sang vụ mùa, xã Chuyên Mỹ gieo trồng được 1.147,5/1.261ha, đạt 91% kế hoạch. Trong đó, 436,1ha lúa cấy máy, 349ha lúa cấy tay và 362,5ha gieo sạ. Hiện lúa mùa đang trong giai đoạn chín sáp.

Cùng với duy trì sản xuất, xã Chuyên Mỹ chú trọng xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Tiêu biểu là mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) kết hợp cấy máy theo hướng hữu cơ, giảm phát thải tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Tân với quy mô 50ha; mô hình mạ khay, cấy máy 100ha; trồng hoa sen 10ha tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Chuyên; nuôi cá - lúa 10ha tại các thôn Cổ Châu, Tư Can và rau khí canh quy mô 5.000m² tại thôn Ngọ.

Trong lĩnh vực thủy sản, xã Chuyên Mỹ duy trì ổn định diện tích hiện có, đồng thời chuyển đổi khoảng 545,47ha đất trũng, trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, năng suất ước đạt trên 8,5 tấn/ha.

Còn theo Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình, vụ xuân năm 2026, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm trên địa bàn đạt 2.515ha, tăng 5,4ha so với cùng kỳ năm 2025. Riêng diện tích lúa đạt 2.483,23ha, năng suất bình quân 69,85 tạ/ha, sản lượng 17.345,19 tấn, tăng 524,49 tấn so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Đức Bình cũng cho biết, cơ giới hóa tiếp tục được mở rộng. Tỷ lệ làm đất bằng máy đạt 99,8%, thu hoạch bằng máy khoảng 91,2%, cấy máy đạt 8,6% diện tích gieo cấy; thiết bị bay không người lái được sử dụng để phun thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích hơn 305ha. Tỷ lệ áp dụng từng phần kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI đạt trên 90%…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, 9 tháng của năm 2026, sản xuất nông nghiệp của thành phố duy trì ổn định, từng bước chuyển sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Vụ xuân, toàn thành phố gieo trồng 99.871ha, trong đó có 78.563ha lúa, năng suất 64,5 tạ/ha, tăng 0,7%, sản lượng đạt 506 nghìn tấn; diện tích rau màu là 23.809ha, sản lượng 546,8 nghìn tấn.

Vụ mùa, toàn thành phố đã gieo cấy 58.200ha lúa và 19.007ha rau màu. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì với đàn lợn 1,24 triệu con, gia cầm 38,3 triệu con. Nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 23.650ha, sản lượng ước đạt 98.700 tấn, tăng 4,22% so với cùng kỳ năm 2025… 6 tháng đầu năm, tăng trưởng ngành đạt 3,42%; trong đó quý I tăng 3,8%, quý II tăng 3,1%; giá trị sản xuất đạt 41.422 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp Thủ đô phấn đấu quý III-2026 tăng trưởng từ 3,7%, quý IV-2026 tăng từ 3,87%, đưa tốc độ tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 3,6% trở lên, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.

Giữ đà tăng trưởng, nâng giá trị sản xuất

Tại xã Phúc Thọ, ngay từ thời điểm này, xã đã chủ động chuẩn bị cho vụ đông năm 2026-2027. Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Lê Hồng Hưng cho biết, xã phấn đấu diện tích gieo trồng vụ đông đạt 669,8ha, tăng 54ha so với kế hoạch đầu năm và tăng 146ha, tương đương 28% so với kế hoạch thành phố giao.

Theo đó, Phúc Thọ tập trung hướng dẫn các hợp tác xã, hộ sản xuất chuẩn bị giống, vật tư, đất đai và tổ chức gieo trồng đúng khung thời vụ; khuyến khích mở rộng rau an toàn, hoa, cây cảnh và các cây trồng có giá trị kinh tế cao...

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường, trong quý IV-2026, Hà Nội dự kiến gieo trồng khoảng 28.400ha cây hằng năm, gồm khoảng 14.000ha rau và 2.780ha hoa, tập trung các sản phẩm phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán.

Cùng với trồng trọt, thành phố phấn đấu duy trì đàn khoảng 1,4 triệu con lợn, 27 nghìn con trâu, 110 nghìn con bò và 42,5 triệu con gia cầm; chú trọng nâng cao chất lượng giống, phát triển các giống bò có năng suất, chất lượng cao, cải thiện năng suất sinh sản đàn lợn và phát triển các giống gia cầm phù hợp từng vùng.

Đối với thủy sản, Hà Nội tiếp tục ổn định sản xuất trên diện tích khoảng 23.650ha, tăng cường quản lý môi trường ao nuôi, phòng ngừa dịch bệnh, khai thác hiệu quả diện tích mặt nước và vùng trũng. Các đối tượng có lợi thế như rô phi, chép lai và cá đặc sản được khuyến khích phát triển.

Bên cạnh đó, phát triển sản xuất gắn với nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu đang trở thành hướng đi rõ nét tại nhiều địa phương.

Từ cơ giới hóa đồng ruộng, ứng dụng SRI, mạ khay - cấy máy, thiết bị bay không người lái đến các mô hình VietGAP, hữu cơ, thủy sản chuyên canh…, những cách làm mới đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất truyền thống.

Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục chuyển đổi những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng nông sản và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.