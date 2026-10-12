Nông nghiệp công nghệ cao: Vì sao mô hình hiệu quả vẫn khó nhân rộng?

Công nghệ phải được đo bằng hiệu quả kinh tế

Nông nghiệp công nghệ cao đang bước sang giai đoạn đòi hỏi kết quả thực chất. Thay vì đánh giá bằng số lượng nhà kính, cảm biến hay máy móc được lắp đặt, người sản xuất quan tâm công nghệ có giảm chi phí, cải thiện chất lượng nông sản và ổn định thu nhập hay không.

Công nghệ đang thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp. Ảnh minh họa

Báo cáo ngành Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam năm 2026 của Vietnam Report cho thấy các doanh nghiệp tiên phong đã đưa công nghệ vào nhiều công đoạn, từ chọn giống, canh tác đến quản trị chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, thành công tại một trang trại không đồng nghĩa mô hình có thể nhân rộng sang địa bàn khác.

Theo kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 , diện tích nhà lưới, nhà kính và nhà màng đạt khoảng 112.300 ha vào giữa năm 2025, so với 4.100 ha năm 2016. Gần 7.000 thiết bị bay không người lái được sử dụng.

Tại Lâm Đồng, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đến đầu năm 2026 vượt 107.300 ha, chiếm gần 40% diện tích gieo trồng. Một số mô hình giảm khoảng 20% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm 30-50% nước tưới; giá trị sản xuất bình quân đạt trên 450 triệu đồng mỗi ha mỗi năm.

Với cây lúa, Đề án một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy hướng tiếp cận khác: kết hợp quy trình canh tác, cơ giới hóa và tổ chức lại sản xuất. đến tháng 4/2026, diện tích vùng chuyên canh đạt hơn 942.000 ha. Các mô hình có khả năng giảm lượng giống, phân bón và nước tưới, cải thiện lợi nhuận.

Khoảng cách giữa mô hình điểm và sản xuất đại trà

Tuy vậy, kết quả của mô hình điểm chưa tự chuyển thành hiệu quả trên diện rộng. Trở ngại không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận thiết bị. Nông nghiệp có đặc thù sản xuất phân tán, thời tiết khó dự báo và giá nông sản biến động. Khi đầu tư nhà màng, hệ thống điều khiển tự động hoặc máy bay không người lái, người sản xuất phải tính cả chi phí bảo trì, năng lượng, đào tạo nhân lực và khấu hao. Nếu sản lượng tiêu thụ không ổn định, thời gian thu hồi vốn có thể kéo dài hơn dự kiến.

Khảo sát tháng 8/2026 của Vietnam Report cho thấy 61,5% doanh nghiệp tham gia khảo sát coi chi phí đầu tư công nghệ cao, khi thị trường chưa sẵn sàng trả thêm, là rào cản nội tại lớn nhất. Có 55,4% doanh nghiệp đề cập tình trạng thiếu nhân lực có kỹ năng liên ngành. Điều này cho thấy bài toán công nghệ gắn chặt với sức mua của thị trường và chất lượng nguồn nhân lực, chứ không thể giải quyết chỉ bằng tăng đầu tư máy móc.

Ngoài vốn và nhân lực, quy mô đất đai nhỏ càng khiến chi phí bình quân tăng. Theo Vietnam Report, hơn 70% hộ sử dụng đất nông nghiệp có diện tích dưới 0,5 ha, trong khi tỷ lệ hộ tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ khoảng 3,26%. Nếu mỗi hộ tự đầu tư một hệ thống riêng, thiết bị khó khai thác hết công suất. Điều này đặt ra yêu cầu tổ chức lại sản xuất, thay vì để từng hộ tự gánh chi phí công nghệ.

Phát biểu tại Diễn đàn “Khơi thông dòng vốn cho nông nghiệp” ngày 22/5/2026, TS. Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, nhận định vốn là vấn đề then chốt đối với nông nghiệp xanh, phát thải thấp. Theo ông, doanh nghiệp và hợp tác xã gặp khó khi vay vốn vì thiếu tài sản bảo đảm, vướng pháp lý đất thuê và chịu áp lực trả nợ. Ông đề xuất nghiên cứu cơ chế tín dụng đặc thù, sử dụng tài sản hình thành từ dự án, hợp đồng liên kết chuỗi hoặc quyền thuê đất dài hạn làm tài sản bảo đảm, cùng cơ chế chia sẻ rủi ro giữa các bên.

Nhân rộng bằng liên kết chuỗi và dòng vốn phù hợp

Từ những rào cản trên, một hướng đi là chuyển từ sở hữu thiết bị riêng lẻ sang sử dụng dịch vụ chung. Hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có thể đầu tư máy móc, cung cấp dịch vụ theo vụ, hướng dẫn kỹ thuật và quản lý dữ liệu vùng nguyên liệu. Nông hộ nhờ đó tiếp cận công nghệ mà không phải gánh toàn bộ vốn đầu tư ban đầu.

Tuy nhiên, liên kết chỉ bền vững nếu quyền lợi và trách nhiệm được quy định rõ. Nông dân cần biết tiêu chuẩn chất lượng, cách xác định giá thu mua và thời điểm thanh toán. Doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu ổn định, khả năng truy xuất và cơ chế xử lý khi sản phẩm không đạt yêu cầu. Hợp đồng minh bạch giúp các bên chủ động kế hoạch sản xuất, hạn chế tranh chấp và tạo căn cứ đánh giá dòng tiền cho phương án đầu tư.

Liên kết chuỗi còn giúp hình thành dữ liệu về đơn hàng và lịch thanh toán, qua đó tạo cơ sở đánh giá phương án vay vốn. Với ngân hàng, thiết bị hiện đại không tự bảo đảm khả năng trả nợ. Điều quan trọng là dự án có thị trường đầu ra, doanh thu đủ bù chi phí và phương án ứng phó khi giá giảm hoặc thiên tai xảy ra. Hồ sơ tín dụng cần thể hiện chu kỳ sản xuất, chi phí vận hành, lịch thu tiền và năng lực quản trị. Kỳ hạn vay cũng cần phù hợp với thời gian tạo doanh thu và thu hồi vốn, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng có vòng đời dài. Đây là cơ sở cân đối thời hạn cho vay với chu kỳ tạo doanh thu.

Tín dụng xanh có thể góp phần hỗ trợ các dự án tiết kiệm nước, giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Tuy nhiên, lợi ích môi trường cần có chỉ tiêu đo lường và cơ chế kiểm chứng đáng tin cậy. Nếu thiếu dữ liệu về mức tiết kiệm thực tế, tổ chức tín dụng khó đánh giá đầy đủ hiệu quả dự án. Vì vậy, chuẩn hóa dữ liệu sản xuất và nâng năng lực quản trị của hợp tác xã, doanh nghiệp là bước đi cần thiết song hành với mở rộng nguồn vốn.

Về lâu dài, thành công của nông nghiệp công nghệ cao phải được đo bằng lợi nhuận qua nhiều vụ, số nông hộ tiếp tục áp dụng, chất lượng đơn hàng và sức chống chịu trước rủi ro. Khi công nghệ được lựa chọn theo nhu cầu thị trường, triển khai thông qua liên kết chuỗi và hỗ trợ bằng dòng vốn phù hợp, các mô hình hiệu quả mới có cơ sở trở thành phương thức sản xuất phổ biến.