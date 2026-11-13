Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR): Lãnh đạo đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, lỗ quý III gần 6 tỷ đồng

Bà Nguyễn Lê Bảo Trang đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TAR

Bà Nguyễn Lê Bảo Trang, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã ck: TAR) vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TAR trong thời gian từ ngày 16/11 đến 11/12/2026.

Mục đích là để bà Trang tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện bà Trang đang sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu TAR, tương ứng 1,4% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên hơn 2,1 triệu đơn vị, tương ứng gần 2,7% vốn.

Kết phiên 13/11, cổ phiếu TAR dừng ở mức 2.100 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, bà Trang cần chi hơn 2 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Động thái mua cổ phiếu của bà Nguyễn Lê Bảo Trang diễn ra trong bối cảnh vị trí Tổng Giám đốc TAR từng xuất hiện thông tin thay đổi nhân sự.

Cụ thể, vào tháng 7/2026, bà Trang từng có công văn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc TAR vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, tại thông báo giao dịch công bố ngày 12/11/2026, bà vẫn được ghi nhận với chức danh Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp. Trong khi đó, Nghị quyết HĐQT ngày 27/7/2026 về việc CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang thực hiện chi hộ cho TAR lại ghi nhận bà Nguyễn Thị Nhẫn là Tổng Giám đốc và giao cho bà Nhẫn triển khai thực hiện.

TAR lỗ gần 6 tỷ đồng trong quý III

Về tình hình kinh doanh, TAR vừa trải qua quý III/2026 với kết quả sụt giảm mạnh. Doanh thu trong quý đạt 35,2 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh, song lợi nhuận gộp chỉ còn 2,4 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, các khoản chi phí tiếp tục gây sức ép lên kết quả kinh doanh. Chi phí bán hàng giảm 34%, xuống 3,3 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11%, xuống 4,3 tỷ đồng. Với lợi nhuận gộp chỉ 2,4 tỷ đồng, TAR không đủ bù đắp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 5,6 tỷ đồng trong quý III, trái ngược khoản lãi 2,86 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TAR đạt 639,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 68% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế hơn 29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 19,1 tỷ đồng.