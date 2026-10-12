Nông nghiệp công nghệ cao - động lực phát triển kinh tế xanh

Cán bộ Trại Thực hành ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Trường Cao đẳng Điện Biên chăm sóc vườn táo.

Tại xã Thanh Nưa, Trại Thực hành ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Trường Cao đẳng Điện Biên phối hợp với Hợp tác xã Vì một Điện Biên phát triển triển khai mô hình trồng táo lai lê Đài Loan theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường. Qua thời gian trồng thử nghiệm, cây táo sinh trưởng, phát triển tốt, bước đầu cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả mô hình, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tiến tới chuyển giao cho người dân áp dụng vào sản xuất.

Chị Đỗ Thị Thanh Dương, Trưởng Trại thực hành và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, Trường Cao đẳng Điện Biên chia sẻ: “Mô hình hướng tới sản xuất táo sạch, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc, chúng tôi chú trọng tuân thủ quy trình kỹ thuật theo hướng thân thiện với môi trường, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, phân trùn quế, phân chuồng hoai mục, kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm nước. Qua đó, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững”.

Hiện nay, tại Điện Biên việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào sản xuất nông nghiệp đang từng bước được doanh nghiệp và người dân quan tâm, đưa vào thực tiễn. Đây là hướng đi mới nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Là người tiên phong ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào sản xuất cà phê, anh Mùa A Nhìa, bản Chế Á, xã Quài Tở đã mạnh dạn tìm hiểu, tiếp cận công nghệ mới nhằm đổi mới phương thức canh tác truyền thống. Nhận thấy những ưu điểm vượt trội của UAV trong chăm sóc cây trồng, anh quyết định liên hệ với một doanh nghiệp tại Hà Nội để đầu tư thiết bị trị giá gần 400 triệu đồng, phục vụ việc chăm sóc vườn cà phê, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Anh Mùa A Nhìa ứng dụng UAV vào chăm sóc vườn cà phê.

Anh Nhìa chia sẻ: Việc đưa UAV vào chăm sóc cây cà phê giúp tôi chủ động hơn trong phun thuốc, bón phân, tiết kiệm thời gian, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ thực tiễn đó, anh Nhìa kỳ vọng công nghệ này sẽ được nhân rộng, góp phần thúc đẩy cơ giới hóa, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Tại xã Núa Ngam, sau sáp nhập, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất tập trung và thu hút đầu tư. Đến nay, xã đã thu hút nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, tiêu biểu như: Trang trại chăn nuôi heo thịt, heo hậu bị công nghệ cao; Dự án trại chăn nuôi Pa Kín; Dự án chăn nuôi lợn Na Tông; Dự án đầu tư trang trại nuôi lợn công nghệ cao Miền Bắc và Trang trại nuôi gà công nghệ cao Miền Bắc tại bản Pá Ngám.

Ông Nông Quang Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Núa Ngam cho biết: “Địa phương xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án, nhất là các mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, được triển khai hiệu quả. Qua đó, từng bước hình thành các mô hình sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị ngành chăn nuôi, tạo việc làm cho lao động địa phương và mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của xã”.

Hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập trung, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Nghị quyết xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp công nghệ cao là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý bằng công nghệ số đối với 50.000ha vùng trồng, trong đó có 300ha ứng dụng công nghệ cao theo hướng nông nghiệp thông minh. Điện Biên đặt mục tiêu phát triển mới 200 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, có 2 sản phẩm nông sản được công nhận thương hiệu quốc gia và 2 sản phẩm được xuất khẩu. Đây là những định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất, hình thành các vùng nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao, tăng sức cạnh tranh của nông sản, tạo động lực phát triển kinh tế xanh và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cấp ủy, chính quyền xã Núa Ngam đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút nhiều dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tạo động lực đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị nông sản Điện Biên. Với định hướng phát triển phù hợp, sự đồng hành của doanh nghiệp và vai trò chủ động của người dân, nông nghiệp công nghệ cao sẽ từng bước phát huy hiệu quả, thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình sản xuất xanh, hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Qua đó, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Điện Biên phát triển xanh, thông minh và bền vững.