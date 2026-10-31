Nông nghiệp BAF (BAF) lợi nhuận quý III gần như đi ngang, nợ vay tăng hơn 2.500 tỷ đồng

Doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận quý III chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính tổng hợp quý III/2026, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.605,68 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 387,16 tỷ đồng, lên 1.485,35 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 120,32 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của BAF đạt 165,77 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng khoảng 48%, lên 117,06 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt 88,97 tỷ đồng, tăng khoảng 83% so với quý III/2025.

Chi phí bán hàng của BAF cũng gần gấp đôi, lên 87,13 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 25%, đạt 79,42 tỷ đồng. Các khoản chi phí này đã thu hẹp đáng kể phần lợi nhuận tạo ra từ hoạt động bán hàng và doanh thu tài chính.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BAF trong quý chỉ đạt 2,49 tỷ đồng, giảm khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi cộng lợi nhuận khác, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng đạt 3,04 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2,92 tỷ đồng cùng kỳ.

Như vậy, dù doanh thu tăng thêm hơn 431 tỷ đồng, phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm của BAF chỉ khoảng 123 triệu đồng. Biên lợi nhuận sau thuế quý III ở mức chưa tới 0,2%, phản ánh khoảng cách lớn giữa tốc độ tăng trưởng doanh thu và hiệu quả sinh lời.

BAF ghi nhận doanh thu quý III/2026 tăng gần 37%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng (Ảnh: BCTC Tổng hợp quý III/2026)

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BAF ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.160,73 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 470,28 tỷ đồng, tăng khoảng 59%. Tuy nhiên, chi phí tài chính trong 9 tháng tăng gấp đôi, lên 332,23 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ở mức 303,91 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của BAF cũng tăng khoảng 54%, lên 166,23 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 210,93 tỷ đồng, tăng khoảng 39%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, BAF ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 144,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 118,93 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ.

Dư nợ vay tài chính gần 5.954 tỷ đồng, chi phí xây dựng dở dang tăng mạnh

Trong khi lợi nhuận quý III gần như đi ngang, quy mô tài sản và nợ vay của Nông nghiệp BAF tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.015,38 tỷ đồng, tăng 3.076,64 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 5.705,67 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn tăng lên 7.309,71 tỷ đồng.

Một trong những khoản mục tăng mạnh nhất là chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Tại cuối kỳ, khoản mục này đạt 1.012,22 tỷ đồng, tăng hơn 665 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương gần 192%. Cùng với đó, giá trị đầu tư vào công ty con tăng khoảng 1.310 tỷ đồng, lên 4.764,09 tỷ đồng. Đây là hai khoản mục đóng góp lớn vào mức tăng tài sản dài hạn của doanh nghiệp.

Đối với tài sản phục vụ hoạt động chăn nuôi, BAF ghi nhận giá trị tài sản sinh học ngắn hạn đạt 1.743,23 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với đầu năm. Tài sản sinh học dài hạn cũng tăng nhẹ, đạt 460,30 tỷ đồng. Tính chung, giá trị tài sản sinh học ngắn hạn và dài hạn đạt khoảng 2.203,53 tỷ đồng, chiếm gần 17% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Hàng tồn kho tại cuối quý III đạt 203,11 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm khoảng 16 tỷ đồng, xuống còn 177,71 tỷ đồng. Riêng khoản tiền ghi nhận trên bảng cân đối kế toán chỉ đạt 59,47 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản tương đương tiền.

Ngoài ra, BAF còn ghi nhận 2.391,61 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng khoảng 493 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng vay và nợ thuê tài chính của BAF tăng hơn 2.557 tỷ đồng sau 9 tháng, lên gần 5.954 tỷ đồng vào cuối quý III/2026 (Ảnh: BCTC Tổng hợp quý III/2026)

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của BAF tăng khoảng 50% sau 9 tháng, lên 8.855,50 tỷ đồng, tương đương khoảng 68% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 4.804,50 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; Nợ dài hạn tăng mạnh lên 4.051 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2025 mới ở mức 1.253,07 tỷ đồng.

Phần lớn mức tăng nợ dài hạn đến từ vay và nợ thuê tài chính, khoản mục này tăng gần 2.695 tỷ đồng, lên 3.409,58 tỷ đồng. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm khoảng 137 tỷ đồng, xuống còn 2.544,56 tỷ đồng.

Tính chung, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của BAF đạt 5.954,14 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 2.557,47 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Ngoài các khoản vay này, doanh nghiệp còn ghi nhận gần 519,96 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong cơ cấu nợ dài hạn. Sự gia tăng dư nợ diễn ra đồng thời với việc BAF mở rộng đầu tư vào công ty con, tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang và gia tăng tài sản sinh học phục vụ hoạt động chăn nuôi.

Ở phía vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp ghi nhận 4.159,88 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, tăng khoảng 119 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 3.040,22 tỷ đồng lên 3.648,25 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm còn 321,38 tỷ đồng.