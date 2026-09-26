Nóng lên 4°C, Nhật Bản chỉ còn 7 khu trượt tuyết tự nhiên

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hokkaido và Tổ chức Nghiên cứu và Quản lý rừng Nhật Bản đã phân tích 349 khu trượt tuyết trên cả nước, lấy tiêu chí có thể hoạt động ít nhất 100 ngày mỗi năm mà không cần bổ sung tuyết nhân tạo để đánh giá khả năng duy trì hoạt động.

Trong kịch bản nhiệt độ tăng 4°C, chỉ 7 khu tại Hokkaido, Akita, Yamagata, Gunma và Nagano đáp ứng tiêu chí trên. Ngoài ra, 26 khu, trong đó có các địa điểm tại Aomori, Niigata và Gifu, chỉ có thể hoạt động một phần. Những khu nằm ở độ cao và vĩ độ lớn có khả năng duy trì hoạt động tốt hơn.

Trong khi đó, nếu nhiệt độ toàn cầu được kiểm soát ở mức tăng 2°C, phù hợp với mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, khoảng 53 khu trượt tuyết tại Nhật Bản có thể hoạt động đầy đủ và 108 khu hoạt động một phần.

Bà Nao Yoshizawa, giảng viên về văn hóa du lịch tại Đại học Hokkaido, cảnh báo sự suy giảm của các khu trượt tuyết không chỉ ảnh hưởng đến việc làm mà còn đe dọa những nét văn hóa gắn với môn thể thao này, đồng thời có thể làm gia tăng chênh lệch cơ hội phát triển kinh tế giữa các vùng.

Bà cho rằng Nhật Bản cần tiếp tục giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời các địa phương phải sớm xây dựng phương án thích ứng để duy trì ngành du lịch trượt tuyết trong bối cảnh khí hậu thay đổi.