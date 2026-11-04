Nông, lâm, thủy sản xuất siêu gần 19 tỷ USD, tạo lực đẩy tăng trưởng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 107,14 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 63,02 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 44,12 tỷ USD, đưa thặng dư thương mại lên 18,91 tỷ USD, tăng 6,4%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 107,14 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nông sản đạt 32,65 tỷ USD, tăng 3,9%; lâm sản đạt 16,13 tỷ USD, tăng 7,3%; thủy sản đạt 10,44 tỷ USD, tăng 11,7%. Riêng sản phẩm chăn nuôi đạt 642,7 triệu USD, tăng 25,1%, phản ánh những chuyển biến tích cực trong phát triển thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong nhóm nông sản, rau quả tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu đạt 8,32 tỷ USD, tăng 17,8%. Trung Quốc giữ vị trí thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 64,8% tổng giá trị xuất khẩu. Bên cạnh đó, xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ tăng 19,2% và Hàn Quốc tăng 11,1%, cho thấy khả năng mở rộng thị trường của các mặt hàng có lợi thế.

Một số mặt hàng khác cũng ghi nhận kết quả khả quan. Hạt điều đạt 4,38 tỷ USD, tăng 2,2%; hạt tiêu đạt 1,58 tỷ USD, tăng 13,1%. Những kết quả này góp phần duy trì quy mô xuất khẩu và nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn chịu tác động từ biến động giá cả và nhu cầu thị trường. Cà phê xuất khẩu đạt 1,6 triệu tấn, tăng 18,7% về lượng nhưng giá trị giảm 5%, còn 7,09 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân giảm gần 20%, xuống khoảng 4.528 USD/tấn.

Tương tự, xuất khẩu gạo đạt 6,8 triệu tấn, tương ứng 3,31 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng và 9,7% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 484 USD/tấn, giảm 5,4%. Cao su cũng ghi nhận kim ngạch 2,54 tỷ USD, giảm 2,5%.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 19% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn ngành.

Với kết quả xuất siêu gần 19 tỷ USD, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối thương mại quốc gia. Trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng hàng hóa, đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, môi trường, truy xuất nguồn gốc.

Đây là những yếu tố quan trọng để gia tăng giá trị xuất khẩu, củng cố năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành nông, lâm, thủy sản trong giai đoạn tới.