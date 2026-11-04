Nông, lâm, thủy sản xuất siêu gần 19 tỷ USD

10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 63,02 tỷ USD. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 10/2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn những năm trước.

Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt, đến cuối tháng 10/2026, diện tích gieo cấy lúa Mùa cả nước ước đạt 1,37 triệu ha, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước; diện tích thu hoạch đạt 955.200 ha, tăng 2,9%, sản lượng thu hoạch đạt 5,09 triệu tấn, tăng 2,9%. Diện tích gieo cấy lúa Thu Đông ước đạt 696.300 ha, giảm 9,1%; diện tích thu hoạch ước đạt 131.200 ha, giảm 56,7%.

Tính chung 10 tháng, cả nước đã gieo cấy khoảng 6,9 triệu ha lúa, bằng 96,4% cùng kỳ năm trước. Diện tích đã thu hoạch đạt 5,8 triệu ha, sản lượng ước gần 37 triệu tấn, bằng 98% cùng kỳ; năng suất ước đạt 63,3 tạ/ha, tăng 1,2%.

Chăn nuôi tiếp tục phục hồi và phát triển. Ước tính cuối tháng 10/2026, tổng đàn lợn cả nước tăng 5,2%, đàn gia cầm tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; trong khi đàn bò giảm 1,4%, đàn trâu giảm 6,2%.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, thời tiết thuận lợi giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch. Lũy kế 10 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 237.200 ha, tăng 0,3%; diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 575.400 ha, tăng 2,8%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 76,1 triệu cây, tăng 1,5%; diện tích rừng được bảo vệ đạt 13,11 triệu ha, tăng 1,7%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 21,66 triệu m³, tăng 6,1%, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến.

Hoạt động thủy sản tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2026 ước đạt 8,85 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt 3,33 triệu tấn, tăng 0,9%; sản lượng nuôi trồng đạt 5,52 triệu tấn, tăng 5,9%.

Về xuất khẩu, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10/2026 ước đạt 6,93 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng trước và tăng 13,4% so với tháng 10/2025.

Lũy kế 10 tháng, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 63,02 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 32,65 tỷ USD, tăng 3,9%; sản phẩm chăn nuôi đạt 642,7 triệu USD, tăng 25,1%; thủy sản đạt 10,44 tỷ USD, tăng 11,7%; lâm sản đạt 16,13 tỷ USD, tăng 7,3%.

Đáng chú ý, xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 3,15 tỷ USD, tăng 56,4%; xuất khẩu muối đạt 12,5 triệu USD, tăng 28,3%.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10 ước đạt 4,64 tỷ USD, tăng 6,9% so với tháng trước và tăng 13,7% so với tháng 10/2025. Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 44,12 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 107,14 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại toàn ngành tiếp tục duy trì thặng dư 18,91 tỷ USD, tăng 6,4%.