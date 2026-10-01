Nông, lâm, thủy sản duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo số liệu được công bố, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu 16,9 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng GDP quý III của toàn ngành ước đạt 4,1 - 4,2%.

Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 9 năm 2026 của Việt Nam ước đạt 6,51 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 29,28 tỷ USD, tăng 3,1%.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam với thị phần chiếm 49,4%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,2% và 13,5%.

Ảnh minh họa: Vneconomy

Bức tranh xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng cho thấy một số ngành hàng tiếp tục mở rộng cả về sản lượng và giá trị, trong khi một số mặt hàng chịu áp lực về giá và thị trường. Trong đó, rau quả là một trong những điểm sáng khi kim ngạch 9 tháng đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu rau quả.

Thủy sản cũng duy trì mức tăng hai con số, đạt 9,17 tỷ USD sau 9 tháng, tăng 12,3%. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là 3 thị trường tiêu thụ lớn nhất. Đáng chú ý, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc 8 tháng tăng 33,9%.

Gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 13,43 tỷ USD, tăng 7,3%. Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 50,1% song giá trị xuất khẩu sang thị trường này 8 tháng năm 2026 giảm 4,6%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 43,4% và Nhật Bản tăng 5,3%.

Ở chiều ngược lại, một số ngành hàng chịu sức ép rõ hơn. Theo đó, xuất khẩu cà phê 9 tháng đạt 6,54 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng nhưng giảm 7,3% về giá trị; giá xuất khẩu bình quân giảm 19,7%. Cao su giảm 16,2% về lượng và 4,4% về giá trị dù giá xuất khẩu bình quân tăng 14,1%. Xuất khẩu gạo đạt 3,11 tỷ USD, giảm 10,9% về giá trị.