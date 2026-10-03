Nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2026 tăng 4,02%, cây lâu năm bứt phá

Diện tích và biến động cây lâu năm nổi bật năm 2026.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), vụ lúa hè thu năm 2026 cả nước gieo cấy được 1.861,6 nghìn ha, giảm 36,8 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2025. Trong đó, miền Bắc đạt 158,8 nghìn ha, giảm 14,0 nghìn ha; miền Nam đạt 1.702,8 nghìn ha, giảm 22,8 nghìn ha, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.219,0 nghìn ha, giảm 20,1 nghìn ha.

DIỆN TÍCH LÚA GIẢM, CÂY LÂU NĂM BỨT PHÁ

Báo cáo của Cục Thống kê cho biết diện tích lúa hè thu giảm chủ yếu do chuyển đổi 10,9 nghìn ha sang trồng cây hằng năm khác, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản; 4,9 nghìn ha sang gieo cấy vụ khác do chậm tiến độ; 3,3 nghìn ha sang mục đích phi nông nghiệp; 3,9 nghìn ha do ảnh hưởng của thời tiết và 13,8 nghìn ha bỏ hoang, không gieo cấy.

Tính đến ngày 20/9/2026, cả nước thu hoạch được 1.819,5 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 97,7% diện tích xuống giống, giảm 7,4 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Năng suất gieo trồng lúa hè thu cả nước ước đạt 58,9 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha. Trong đó, miền Bắc đạt 49,0 tạ/ha, tăng 9,0 tạ/ha; miền Nam đạt 59,8 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha; riêng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 60,3 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha.

Sản lượng lúa hè thu cả nước năm 2026 ước đạt gần 11,0 triệu tấn, tăng 71,2 nghìn tấn. Miền Bắc đạt 778,4 nghìn tấn, tăng 86,0 nghìn tấn; miền Nam đạt 10,2 triệu tấn, giảm 14,8 nghìn tấn, riêng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 7,4 triệu tấn, giảm 38,3 nghìn tấn.

Đối với lúa mùa, đến ngày 20/9/2026, cả nước gieo cấy được 1.337,1 nghìn ha, giảm 45,0 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Miền Bắc đạt 944,6 nghìn ha, giảm 33,9 nghìn ha; miền Nam đạt 392,5 nghìn ha, giảm 11,1 nghìn ha. Diện tích giảm chủ yếu do chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây hằng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn hoặc chuyển sang mục đích phi nông nghiệp.

Lúa thu đông đến ngày 20/9 đạt 474,1 nghìn ha, giảm 130,7 nghìn ha so với cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng chậm hơn do nhiều địa phương chủ động xuống giống muộn để tránh mưa bão, trong khi triều cường xuất hiện sớm.

Nguồn: Cục Thống kê.

Đối với cây hằng năm, đến ngày 20/9/2026, diện tích ngô đạt 803,5 nghìn ha, bằng 99,6% cùng kỳ; khoai lang 68,4 nghìn ha, bằng 98,4%; đậu tương 23,7 nghìn ha, bằng 100,4%; lạc 132,7 nghìn ha, bằng 97,6%; rau các loại 907,7 nghìn ha, bằng 100,2%; đậu các loại 93,5 nghìn ha, bằng 96,5%.

Tổng diện tích cây lâu năm hiện có đạt 3.891,0 nghìn ha, tăng 40,8 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, cây ăn quả đạt 1.320,6 nghìn ha, tăng 13,0 nghìn ha; cây công nghiệp lâu năm đạt 2.224,4 nghìn ha, tăng 21,7 nghìn ha. Cà phê đạt 790,7 nghìn ha, tăng 33,8 nghìn ha; dừa 208,0 nghìn ha, tăng 3,6 nghìn ha; sầu riêng 201,6 nghìn ha, tăng 7,8 nghìn ha; dứa 59,4 nghìn ha, tăng 4,4 nghìn ha.

Một số diện tích cây ăn quả giảm, gồm cam 72,7 nghìn ha, giảm 3,3 nghìn ha; bưởi 103,1 nghìn ha, giảm 0,5 nghìn ha; xoài 109,4 nghìn ha, giảm 2,1 nghìn ha. Đến ngày 30/8/2026, cả nước có 10.252 mã số vùng trồng và 1.841 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường khác.

Trong quý 3/2026, sản lượng dừa đạt 735,1 nghìn tấn, tăng 5,2%; cao su 515,7 nghìn tấn, tăng 4,0%; chè búp 424,6 nghìn tấn, tăng 6,9%. Sầu riêng đạt 715,1 nghìn tấn, tăng 14,7%; cam 565,7 nghìn tấn, tăng 1,0%; xoài 272,3 nghìn tấn, tăng 6,4%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, chuối đạt hơn 2,3 triệu tấn, tăng 4,0%; sầu riêng hơn 1,3 triệu tấn, tăng 13,8%; mít hơn 1,0 triệu tấn, tăng 8,7%; xoài 1,0 triệu tấn, tăng 4,7%. Dừa đạt gần 2,1 triệu tấn, tăng 6,6%; chè búp 990,1 nghìn tấn, tăng 5,1%; cao su 955,1 nghìn tấn, tăng 3,9%; điều 323,9 nghìn tấn, tăng 4,8%; hồ tiêu 273,4 nghìn tấn, tăng 4,8%.

THUỶ SẢN VÀ GỖ KHAI THÁC TĂNG

Trong chăn nuôi, đàn trâu, bò tiếp tục xu hướng giảm. Chăn nuôi lợn chịu tác động của cả giá lợn hơi và giá thức ăn chăn nuôi. Giá lợn hơi xuất chuồng có xu hướng tăng, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng trong chín tháng làm gia tăng chi phí đầu vào. Chăn nuôi gia cầm tiếp tục phát triển, với chăn nuôi trang trại khép kín và liên kết với doanh nghiệp được mở rộng.

Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu trong 9 tháng. Nguồn: Cục Thống kê,

Trong lâm nghiệp, quý 3/2026 diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 70,6 nghìn ha, giảm 1,2%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 19,9 triệu cây, tương đương cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác đạt 7.089,4 nghìn m3, tăng 6,0%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 215,8 nghìn ha, giảm 3,0%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 71,3 triệu cây, tăng 1,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 18.901,0 nghìn m3, tăng 5,3%. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng gồm Lạng Sơn 11,9%, Quảng Ngãi 7,9%, Quảng Trị 7,7%, Đà Nẵng 7,3% và Cà Mau 7,2%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong quý 3/2026 là 751,1 ha, tăng 4,3 lần. Trong đó, rừng bị chặt, phá 121,8 ha, tăng 10,2%; rừng bị cháy 629,3 ha, tăng 18,9 lần. Quảng Trị có 367,7 ha rừng bị cháy, Gia Lai 185,0 ha và Đà Nẵng 21,0 ha. Tính chung 9 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.146,9 ha, tăng 14,9%; trong đó rừng bị chặt, phá 413,9 ha, giảm 39,5%, còn rừng bị cháy 733,0 ha, tăng 1,3 lần.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.890,9 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 5.410,9 nghìn tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 1.376,4 nghìn tấn, tăng 7,1%; thủy sản khác đạt 1.103,6 nghìn tấn, tăng 5,8%.

Trong thủy sản, sản lượng quý 3/2026 ước đạt 2.851,8 nghìn tấn, tăng 4,3%. Trong đó, cá đạt 1.878,1 nghìn tấn, tăng 3,0%; tôm 560,1 nghìn tấn, tăng 6,5%; thủy sản khác 413,6 nghìn tấn, tăng 7,7%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý 3/2026 đạt 1.822,9 nghìn tấn, tăng 6,1%. Tính chung 9 tháng, sản lượng nuôi trồng đạt 4.860,6 nghìn tấn, tăng 5,9%, gồm cá 3.053,7 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm 1.279,4 nghìn tấn, tăng 7,6%; thủy sản khác 527,5 nghìn tấn, tăng 10,4%.

Sản lượng cá tra quý 3/2026 đạt 496,2 nghìn tấn, tăng 3,3%; lũy kế 9 tháng đạt 1.431,6 nghìn tấn, tăng 4,4%. Tôm thẻ chân trắng quý 3 đạt 396,6 nghìn tấn, tăng 6,8%; tôm sú đạt 93,7 nghìn tấn, tăng 4,6%; lũy kế 9tháng, tôm thẻ chân trắng đạt 940,8 nghìn tấn, tăng 8,3%; tôm sú đạt 261,3 nghìn tấn, tăng 4,4%. Sản lượng cá rô phi 9 tháng tăng 10,2%, trong đó An Giang tăng 67,0%, Cà Mau tăng 11,1% và Hải Phòng tăng 6,4%.

Sản lượng thủy sản khai thác quý 3/2026 đạt 1.028,9 nghìn tấn, tăng 1,4%. Chín tháng đạt 3.030,3 nghìn tấn, tăng 0,9%, gồm cá 2.357,2 nghìn tấn, tăng 0,6%; tôm 97,0 nghìn tấn, tăng 1,7%; thủy sản khác 576,1 nghìn tấn, tăng 1,9%. Riêng khai thác biển đạt 2.901,6 nghìn tấn, tăng 1,0%.