Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng: Sản xuất duy trì đà tăng trưởng, nguồn cung cuối năm được củng cố

Trong tháng 10/2026, thời tiết tương đối thuận lợi đã tạo điều kiện để các địa phương tập trung thu hoạch lúa vụ Mùa, gieo cấy lúa vụ Thu Đông và chuẩn bị đất sản xuất cây vụ Đông 2026-2027. Theo đó, sản xuất lúa, đến cuối tháng 10/2026, diện tích gieo cấy lúa Mùa của cả nước ước đạt 1,37 triệu ha; diện tích thu hoạch đạt 955,2 nghìn ha, diện tích gieo cấy lúa Thu Đông ước đạt 696,3 nghìn ha; diện tích thu hoạch lúa Thu Đông ước đạt 131,2 nghìn ha.

Ước tính chung 10 tháng, đến cuối tháng 10 cả nước đã gieo cấy được 6,9 triệu ha lúa, bằng 96,4% cùng kỳ năm trước (Vụ Đông Xuân đạt 2,93 triệu ha, vụ Hè Thu đạt 1,86 triệu ha, Vụ Mùa đạt 1,4 triệu ha, vụ Thu Đông đạt 0,7 triệu ha); diện tích đã cho thu hoạch đạt 5,8 triệu ha; sản lượng ước trên diện tích thu hoạch đạt gần 37 triệu tấn, bằng 98% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 63,3 tạ/ha, tăng 1,2%.

Về lâm nghiệp, trong tháng 10/2026 ghi nhận mức tăng khá về sản lượng gỗ khai thác. Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 34 nghìn ha, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 4,8 triệu cây, tăng 0,4%.

Đáng chú ý, sản lượng gỗ khai thác đạt 2.727,8 nghìn m3, tăng 10,2%. Kết quả này chủ yếu nhờ nhu cầu nguyên liệu của các cơ sở chế biến lâm sản tăng cao, trong khi giá gỗ keo nguyên liệu duy trì ổn định. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng mạnh như Tuyên Quang tăng 129,2%; Lạng Sơn tăng 15,3%; Nghệ An tăng 12,5% và Quảng Trị tăng 11,7%.

Đến cuối tháng 10 cả nước đã gieo cấy được 6,9 triệu ha lúa. Ảnh: NN

Tính chung 10 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 249,8 nghìn ha, giảm 2% so với cùng kỳ; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 76,1 triệu cây, tăng 1,5%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 21.664,7 nghìn m³, tăng 6,1%.

Trong tháng 10/2026, sản lượng thủy sản ước đạt 959,6 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 645,6 nghìn tấn, tăng 3,9%; tôm đạt 172,8 nghìn tấn, tăng 6,1%; thủy sản khác đạt 141,2 nghìn tấn, tăng 4,6%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng đạt 655,1 nghìn tấn, tăng 6%. Tính chung 10 tháng, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 5.515,7 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 3.471,2 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 1.441,2 nghìn tấn, tăng 7,5%; thủy sản khác đạt 603,3 nghìn tấn, tăng 10,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.334,8 nghìn tấn, tăng 0,9%. Trong đó, sản lượng cá đạt 2.585,3 nghìn tấn, tăng 0,7%; tôm đạt 108 nghìn tấn, tăng 1,5%; thủy sản khác đạt 641,5 nghìn tấn, tăng 1,7%.

Nhìn chung, bức tranh sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng tương đối đồng đều. Trong đó, thủy sản nuôi trồng và khai thác gỗ tiếp tục là những điểm sáng, còn sản xuất lúa duy trì sản lượng ở mức cao dù diện tích gieo cấy giảm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng và chế biến thực phẩm tăng, việc chủ động kế hoạch sản xuất, kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho chế biến có ý nghĩa quan trọng. Cùng với đó, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng, qua đó vừa bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, vừa nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sản xuất nông nghiệp.