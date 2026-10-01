'Nóng': Koo Kyo Hwan và đạo diễn Yi Ok Seop đã đăng ký kết hôn vào năm 2022

Vào ngày 1/10, thông qua một thông báo chính thức từ công ty quản lý, người ta được biết rằng, nam diễn viên Koo Kyo Hwan và đạo diễn Lee Ok Seop đã đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp vào năm 2022. Cả hai đã duy trì mối quan hệ tình cảm lâu dài và cùng hợp tác trong nhiều dự án.

Koo Kyo Hwan và đạo diễn Lee Ok Seop được biết đến là cựu sinh viên của Học viện Nghệ thuật Seoul. Họ được cho là đã bắt đầu hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim ngắn 4th Year Bo-kyung vào năm 2013.

Mối quan hệ của họ đã được công ty quản lý chính thức xác nhận vào năm 2020. Kể từ đó, cả hai vẫn tiếp tục hợp tác lâu dài, không chỉ với tư cách là một cặp đôi mà còn là những người bạn đồng hành trong sáng tạo nghệ thuật. Koo Kyo Hwan và đạo diễn Lee Ok Seop đã hợp tác trong các dự án như Love Documentary, Fly to the Sky và phim điện ảnh Maggie.

Đạo diễn Lee Ok Seop đảm nhận vai trò chỉ đạo và viết kịch bản, trong khi Koo Kyo Hwan tham gia với tư cách vừa là diễn viên vừa là người đóng góp ý tưởng sáng tạo. Sự hợp tác của họ được nhìn nhận là mối quan hệ cộng tác vượt xa chuyện tình cảm cá nhân để bao trùm lên toàn bộ quá trình làm phim.

Trong khi đó, bộ phim "Resurrected Man: The Red", với sự tham gia của Koo Kyo Hwan đã ra mắt vào ngày 30/9. Thông tin về việc họ đăng ký kết hôn xuất hiện ngay sau ngày phim công chiếu. Công ty quản lý của cả hai đã bày tỏ mong muốn nhận được những lời chúc phúc và sự ủng hộ cho chặng đường tương lai của họ.