Theo báo cáo công khai kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2025 của TP.HCM do Kiểm toán Nhà nước phát hành vào tháng 10/2026, công tác xác định giá đất cụ thể tại dự án Khu phức hợp thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City (Khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm) của Công ty TNHH Lotte tồn tại một số vấn đề liên quan đến thông tin đầu vào.

Kết quả kiểm toán chỉ ra tỷ suất chiết khấu sử dụng để định giá đất tại dự án chưa sát thực tế, đồng thời nghĩa vụ nhà ở xã hội cũng chưa được xác nhận.

Cụ thể, khi được lấy làm căn cứ tính tỷ suất chiết khấu, một số ngân hàng đã cung cấp mức lãi suất chưa phù hợp với thực tế thị trường, trong đó VietinBank đưa ra mức 11,083% và Ngân hàng Dầu khí ở mức 11,325%.

Tính toán lại theo lãi suất thực tế bình quân giai đoạn 2021-2022, Kiểm toán Nhà nước xác định tỷ suất chiết khấu của dự án là 9,175%. Nếu giữ nguyên các yếu tố khác theo phương án đã phê duyệt, tiền sử dụng đất dự án phải nộp vào ngân sách tăng thêm 3.647 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết một số thông tin về giá giao dịch căn hộ do văn phòng đăng ký đất đai cung cấp để phục vụ định giá còn thiếu tin cậy. Theo đó, phiếu cung cấp thông tin đóng dấu ghi ngày 19/10/2022 nhưng hợp đồng công chứng kèm theo lại ghi ngày 20/6/2022.

Phối cảnh Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City. Ảnh minh họa

Về nghĩa vụ nhà ở xã hội, dự án có diện tích đất ở 24.090,3 m2, tương ứng quỹ đất 20% phải dành cho nhà ở xã hội là 4.818,1 m2. Qua hồ sơ hiện có, Kiểm toán Nhà nước chưa xác nhận được hình thức và kết quả thực hiện nghĩa vụ này của chủ đầu tư, đồng thời tạm xác định khoản tiền tương ứng giá trị đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên phần quỹ đất nhà ở xã hội là 13 tỷ đồng.

Từ các phát hiện trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM rà soát giá bán dùng để tính doanh thu phát triển của dự án, trình Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt lại giá đất cụ thể và xác định lại nghĩa vụ tài chính. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật thuộc phần phải dành cho nhà ở xã hội.

Khu phức hợp thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City (Lotte Eco Smart City) được Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) đề xuất từ năm 1997. Sau nhiều năm đình trệ, tháng 7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã phê duyệt giá đất của dự án ở mức 16.190 tỷ đồng. Dự án sở hữu tổng diện tích 74.513,4 m2, bao gồm 6 lô đất thuộc Phân khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Đến cuối tháng 7/2026, pháp nhân dự án là Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nộp 17.569 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Trước đó, Lotte và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, trong đó Phát Đạt tham gia dự án với tỷ lệ 35%.

Ngày 23/10/2026, liên doanh Lotte và Phát Đạt khởi công dự án với tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng (tương đương 1,43 tỷ USD). Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng gồm văn phòng, thương mại, dịch vụ lưu trú và nhà ở.