Nông dân xứ Tiên phấn khởi được mùa lòn bon

Lòn bon xứ Tiên vào mùa thu hoạch. Ảnh: D.LỆ

Tại các xã Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc không khí thu hoạch lòn bon diễn ra nhộn nhịp. Trên những thân cây, cành lớn và nhánh nhỏ, từng chùm lòn bon vàng óng sai trĩu.

Bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Tiên Châu, xã Sơn Cẩm Hà) cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên cây lòn bon phát triển tốt, cho nhiều trái. Các chùm quả sai, quả tương đối đồng đều, màu sắc đẹp.

Nông dân xứ Tiên thu hoạch lòn bon. Ảnh: D.LỆ

"Gia đình trồng hơn 100 cây, mỗi năm thu khoảng 3-4 tạ quả. Hiện lòn bon được thu mua từ 15.000 - 40.000 đồng/kg, tùy loại, trong đó quả đẹp có giá cao hơn. Nhờ giá bán khá ổn định, những ngày qua gia đình bà thu về hơn 30 triệu đồng từ vụ lòn bon", bà Thanh chia sẻ.

Ông Võ Văn An (ở thôn Trà Lai, xã Tiên Phước) có khu vườn được vài chục gốc lòn bon đang liên kết cung ứng nguyên liệu với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, chế biến và kinh doanh tổng hợp Phước Tuyên.

Người nông dân phấn khởi khi lòn bon được mùa được giá. Ảnh: D.LỆ

Theo ông An, mùa này quả nhiều, lại nhờ chăm sóc đúng cách theo hướng dẫn của hợp tác xã, nên đạt sản lượng để cung ứng nguyên liệu. Ngoài bán quả lòn bon, ông An có thêm thu nhập từ việc hái quả từ các nhà vườn cho hợp tác xã.

Ông An chia sẻ: “Cây lòn bon cho năng suất cao, người dân chú trọng chăm sóc, bón phân và giữ ẩm cho đất, nhất là trong giai đoạn cây ra hoa, đậu quả. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, nhiều vườn lòn bon năm nay ở địa phương cho trái trĩu cành, mang lại nguồn thu khá cho các hộ dân”.

Hợp tác xã thu mua lòn bon để làm sản phẩm OCOP rượu vang lòn bon. Ảnh: D.LỆ

Lòn bon là loại trái cây được trồng lâu đời ở vùng xứ Tiên. Sau này, người dân nhân giống, trồng rộng ra ở nhiều nhà vườn. Hiện nay, tổng diện tích trồng cây lòn bon đạt hơn 300ha, trong đó có nhiều cây trên 100 năm tuổi vẫn cho trái trĩu cành.

Người dân bán cho thương lái thu mua để bán ra thị trường là chủ yếu. Một số nhà vườn liên kết với hợp tác xã cung ứng nguyên liệu chế biến sản phẩm OCOP rượu vang lòn bon, giúp người nông dân có đầu ra cho sản phẩm ổn định hơn.

Theo ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, toàn xã hiện có khoảng 112,7ha lòn bon, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 79,7ha, sản lượng ước đạt 597,75 tấn. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục đầu tư, phát triển vùng cây ăn quả theo hướng bền vững, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Lòn bon được bày bán dọc các tuyến đường ở các xã vùng xứ Tiên. Ảnh: D.LỆ

“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm phát triển cây lòn bon theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành vùng trồng tập trung, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Cùng với việc hướng dẫn người dân áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp, xã sẽ chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị quả lòn bon và mở rộng thị trường tiêu thụ”, Ông Hậu cho biết.

Với lợi thế của một vùng đất thích hợp với nhiều loại cây trồng chất lượng cao, cùng với sự hỗ trợ tích cực về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trong thời gian qua, người nông dân các xã ở xứ Tiên vẫn tiếp tục kiên trì phát triển kinh tế vườn, trang trại.

Cùng với đó là sự đầu tư của các hợp tác xã trong việc liên kết với người nông dân để tạo nên những sản phẩm OCOP chất lượng từ chính những loại cây trái bản địa, giúp cho chuỗi liên kết ngày càng mang tính bền vững hơn.