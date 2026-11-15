Nông dân xã Tân Thạnh thu hoạch rộ cá đồng từ mô hình trữ cá mùa nước nổi

Người dân phân loại cá để bán.

Khu vực thực hiện mô hình trữ cá có diện tích 663 ha, được thực hiện tại Tổ hợp tác số 7, Ấp 4, với 54 thành viên tham gia. Trong mùa nước nổi, khi nước tràn vào đồng, cá tự nhiên theo con nước tìm đến sinh sống, phát triển trong khu vực trữ cá. Đến khi nước rút, các thành viên tổ hợp tác tiến hành xả cống để thu hoạch.

Theo các thành viên, khoảng 2-3 ngày nay, mực nước trên đồng rút nhanh, lượng cá tập trung về các miệng cống ngày càng nhiều. Tại 8 miệng cống thuộc cánh đồng trữ cá, mỗi ngày, bà con thu hoạch khoảng 1 tấn cá đồng các loại, chủ yếu là cá linh, mè vinh, rô phi, cá chốt… Với giá bán khoảng 6.000 - 150.000 đồng/kg (tùy loại). Ngoài tiêu thụ cá tươi, một số hộ còn chế biến thành mắm, khô để bán với giá cao hơn.

Mô hình không chỉ góp phần tạo nguồn thu từ cá đồng mà còn là cách tổ chức khai thác có sự tham gia, phối hợp của cộng đồng. Việc cùng nhau quản lý khu vực trữ cá giúp các thành viên nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hạn chế khai thác tận diệt, tạo điều kiện để nguồn cá tự nhiên tiếp tục sinh sôi, phát triển qua các mùa nước nổi.

Đặc biệt, trong năm nay, mô hình trữ cá mùa lũ còn được xã Tân Thạnh kết hợp với hoạt động du lịch trải nghiệm mùa nước nổi. Qua đây, góp phần đa dạng hóa sinh kế, khai thác tiềm năng du lịch nông thôn và giới thiệu những nét đặc trưng của đời sống, sản vật miền quê Đồng Tháp đến với du khách.

Từ nguồn lợi cá đồng tự nhiên, mô hình đang mở ra hướng làm ăn gắn kết giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên bản địa, góp phần để mùa nước nổi không chỉ mang phù sa cho đồng ruộng mà còn đem lại sinh kế và nguồn thu nhập cho người dân địa phương.