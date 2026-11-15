Nông dân Xã Tạ An Khương đổi mới nghề nuôi tôm

Gia đình ông Trần Văn Hiền, ở ấp Tân Phong, Xã Tạ An Khương là một trong những hộ mạnh dạn đổi mới phương thức nuôi. Sau hơn 7 năm gắn bó với nghề nuôi tôm công nghiệp, ông nhận thấy việc phụ thuộc vào nguồn nước bên ngoài tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Vì vậy, ông chuyển sang mô hình nuôi tôm tuần hoàn, ít thay nước, chú trọng xử lý và tái sử dụng nguồn nước để duy trì môi trường ổn định cho tôm phát triển.

Điểm đáng chú ý của mô hình là sử dụng cá phi để hỗ trợ cải thiện chất lượng nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi. Bên cạnh đó, ông đầu tư ao nổi cao hơn mặt đất khoảng 1,4 m để ương tôm giống. Sau khoảng 28 ngày, tôm được chuyển sang ao nuôi thương phẩm thông qua hệ thống ống dẫn. Hiện tôm sú hơn 3 tháng tuổi và tôm thẻ gần 1 tháng tuổi đều phát triển tốt.

Chủ động chuyển tôm sang ao nuôi thương phẩm bằng hệ thống dẫn chuyển khép kín, giúp hạn chế tác động đến tôm và kiểm soát tốt hơn quá trình sản xuất.

Ông Trần Văn Hiền chia sẻ: “Nuôi theo hướng tuần hoàn, ít thay nước giúp gia đình chủ động kiểm soát môi trường, hạn chế rủi ro dịch bệnh và giảm chi phí. Quan trọng là phải thường xuyên theo dõi chất lượng nước, nắm vững kỹ thuật để xử lý kịp thời, giúp tôm phát triển ổn định”.

Không chỉ hướng đến hiệu quả kinh tế, phương thức nuôi này còn góp phần giảm lượng nước thải ra môi trường, hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh giữa các ao. Đây là bước chuyển từ sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên sang chủ động quản lý môi trường, kiểm soát quy trình nuôi – yếu tố ngày càng quan trọng đối với nghề nuôi tôm thâm canh.

Người nuôi theo dõi, chăm sóc tôm trong đầm nuôi, chú trọng kiểm soát môi trường nước nhằm hạn chế dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế.

Theo ông Lê Trung Đẳng, công chức phòng Kinh tế Xã Tạ An Khương, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển thuỷ sản, trong đó một số mô hình nuôi đạt năng suất trên 25 tấn/ha. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, người dân cần chú trọng ứng dụng kỹ thuật, kiểm soát nguồn nước và hạn chế tác động bất lợi đến môi trường. Việc nhân rộng những mô hình hiệu quả sẽ giúp người nuôi tiếp cận phương thức sản xuất tiến bộ, giảm rủi ro và nâng cao giá trị tôm thương phẩm.

Các loài cá ăn tảo được thả nuôi tại ao lắng nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng nguồn nước trước khi cấp vào ao tôm, góp phần giảm phụ thuộc vào nguồn nước bên ngoài.

Hiện Xã Tạ An Khương có 8.258 ha nuôi thuỷ sản, trong đó 349 ha nuôi tôm siêu thâm canh và 7.909 ha nuôi tôm quảng canh cải tiến. Với quy mô vùng nuôi rộng, địa phương xác định phát triển thuỷ sản không chỉ chú trọng sản lượng mà còn phải nâng cao chất lượng, hiệu quả trên từng diện tích. Theo đó, xã tập trung chuyển giao khoa học - kỹ thuật, khuyến khích người dân đổi mới phương thức sản xuất, nhất là các mô hình tiết kiệm nước, giảm chi phí và thân thiện với môi trường.

Bà Châu Hồng Nhung, Phó Chủ tịch UBND Xã Tạ An Khương, cho biết: “Địa phương định hướng phát triển nghề nuôi tôm theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả bền vững. Xã sẽ tăng cường chuyển giao kỹ thuật, khuyến khích người dân áp dụng mô hình nuôi tiên tiến, chủ động kiểm soát môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, giảm chi phí đầu vào. Qua đó, từng bước thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường vùng nuôi”.

Từ kiểm soát nguồn nước đến đổi mới quy trình nuôi, người dân Xã Tạ An Khương từng bước hướng đến sản xuất thuỷ sản an toàn, tiết kiệm.

Đổi mới nghề nuôi tôm không chỉ nằm ở việc đầu tư ao nuôi hay áp dụng thiết bị hiện đại mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy sản xuất.

Khi người dân chủ động kiểm soát nguồn nước, quản lý chặt chẽ quy trình nuôi và gắn hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường, nghề nuôi tôm sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định. Đây cũng là hướng đi để Xã Tạ An Khương khai thác hiệu quả tiềm năng vùng nuôi, nâng cao giá trị con tôm, phát triển kinh tế thuỷ sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái./.