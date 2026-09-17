Nông dân xã Kiều Phú, Hà Nội gặt lúa chạy lụt sau mưa lớn

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người nông dân lội giữa ruộng sâu đưa từng bó lúa vừa gặt lên khu vực tập kết. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Giữa thửa ruộng mênh mông nước, người nông dân gom những bó lúa cuối cùng lên bạt để vận chuyển vào bờ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người dân phối hợp chuyển lúa qua khu vực tập kết, cố gắng cứu vớt thành quả sau nhiều tháng gieo trồng. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người nông dân tranh thủ kiểm tra những bông lúa mới được gặt. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN