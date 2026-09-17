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Nông dân xã Kiều Phú, Hà Nội gặt lúa chạy lụt sau mưa lớn

Mực nước sông Tích và sông Bùi dâng cao gây ngập lụt, dù trời mưa, người dân xã Kiều Phú (Hà Nội) vẫn tranh thủ xuống đồng thu hoạch lúa vụ Hè Thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Báo Tin Tức TTXVN
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Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người nông dân lội giữa ruộng sâu đưa từng bó lúa vừa gặt lên khu vực tập kết. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người nông dân lội giữa ruộng sâu đưa từng bó lúa vừa gặt lên khu vực tập kết. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Giữa thửa ruộng mênh mông nước, người nông dân gom những bó lúa cuối cùng lên bạt để vận chuyển vào bờ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Giữa thửa ruộng mênh mông nước, người nông dân gom những bó lúa cuối cùng lên bạt để vận chuyển vào bờ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người dân phối hợp chuyển lúa qua khu vực tập kết, cố gắng cứu vớt thành quả sau nhiều tháng gieo trồng. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người dân phối hợp chuyển lúa qua khu vực tập kết, cố gắng cứu vớt thành quả sau nhiều tháng gieo trồng. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người nông dân tranh thủ kiểm tra những bông lúa mới được gặt. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người nông dân tranh thủ kiểm tra những bông lúa mới được gặt. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

TXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nong-dan-xa-kieu-phu-ha-noi-gat-lua-chay-lut-sau-mua-lon-post1386224.html