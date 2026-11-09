Nông dân vùng chuyên canh hoa Ninh Phúc chủ động tiêu úng cứu vụ hoa Tết

Nhiều diện tích hoa tại phường Đông Hoa Lư ngập sâu trong nước sau trận mưa lớn bất thường. (ảnh chụp sáng 9/11)

Ghi nhận tại cánh đồng hoa thuộc tổ dân phố Bắc Sơn (phường Đông Hoa Lư) chiều 9/11, một số hộ trồng hoa đã chủ động đưa máy bơm dã chiến ra để bơm tiêu úng. Sốt ruột đứng trực bên máy bơm, anh Nguyễn Ngọc Giang (phố Bắc Sơn) liên tục quan sát mực nước trong vườn. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình anh đầu tư 5 sào với khoảng 4.000 chậu cúc mâm xôi.

Người dân tổ dân phố Bắc Sơn vận hành máy bơm dã chiến để tiêu thoát nước, giải cứu các diện tích hoa cúc bị ngập.

Anh Giang chia sẻ: Đặc thù của các loại hoa đều rất nhạy cảm, không chịu được ngập úng, nếu bị ngâm nước quá 24 tiếng sẽ thối rễ, rất khó phục hồi. Trong khi các chậu hoa của anh đều đang trong giai đoạn quan trọng, phân nhánh, phát triển thân lá, quyết định đến việc hình thành mầm nụ và chất lượng hoa thành phẩm sau này. Đêm qua mưa dồn dập, nước dâng ngập gần như toàn bộ mặt ruộng. Để chủ động cứu cây, từ 3 giờ sáng gia đình anh đã phải vận hành cùng lúc 1 máy bơm dầu và 1 máy bơm điện. Đến sáng nay khi cống đê sông Vạc được mở xả thì tốc độ rút nhanh hơn, nhưng máy vẫn phải chạy liên tục suốt 8 tiếng qua, dự kiến cần thêm vài giờ nữa thì may ra nước mới rút hết được.

Anh Nguyễn Ngọc Giang (phố Bắc Sơn, phường Đông Hoa Lư) kiểm tra chậu cúc mâm xôi sau nhiều giờ bị ngập nước, đánh giá khả năng phục hồi để có phương án xử lý kịp thời.

Tại khu vườn gần đó, bác Điền Văn Phương cũng đang tất bật kiểm tra 3 sào cúc gấm với hơn 3.000 gốc. Xuống giống chăm sóc từ tháng 6 đến nay, chi phí đầu tư cho giống, chậu, hệ thống đèn chiếu sáng, giàn khung, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đã ngót 50 triệu đồng, chưa tính công lao động hàng ngày. “Cây đang bước vào giai đoạn quyết định nhất để phân hóa mầm hoa và đóng nụ. Ngập úng vào thời điểm này nếu cây không chết thì bộ rễ cũng bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ đồng đều và màu sắc hoa khi xuất bán dịp Tết. Toàn bộ nguồn thu trong năm của gia đình ông cũng như hàng trăm hộ trồng hoa khác trong thôn đều dồn vào vụ hoa Tết này nên ai cũng sốt ruột tìm mọi cách tháo nước nhanh nhất có thể”, bác Phương cho hay.

Sau khi tích cực tiêu úng, nhiều diện tích cơ bản nước đã rút khỏi mặt chậu.

Đánh giá về tình hình hiện tại, ông Điền Văn Nhẫn, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Ninh Phúc, cho biết, mưa lớn gây ngập lụt xảy ra vào tháng 9 âm lịch là hiện tượng rất hiếm gặp, phải gần 30 năm nay vùng hoa nơi đây mới lại ghi nhận diễn biến ngập úng vào mùa đông như vậy.

“Năm nay vùng hoa Ninh Phúc mở rộng lên khoảng 30 ha, mức đầu tư của các hộ rất lớn, nhiều gia đình bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Do đó, mức độ rủi ro khi úng ngập là không nhỏ. Khả năng phục hồi phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết những ngày tới: nếu trời râm mát, tỷ lệ ảnh hưởng có thể khống chế ở mức 50-60%; nhưng nếu chuyển nắng gắt đột ngột, cây rất dễ héo rũ, ảnh hưởng có thể lên 80%. HTX đang bám sát đồng ruộng, vừa hướng dẫn bà con tiêu thoát nước dứt điểm, vừa lên phương án với những diện tích bị hư hại nặng để chuyển sang gieo trồng các giống hoa ngắn ngày trên luống nhằm kịp cung ứng thị trường cuối năm”, ông Nhẫn thông tin.

Hàng nghìn chậu cúc phục vụ Tết Nguyên đán 2027 tại vùng chuyên canh hoa Ninh Phúc bị nước ngập sau trận mưa lớn đêm 8, sáng 9/11.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường, phường Đông Hoa Lư: Hiện toàn phường có khoảng 1.222 ha đất sản xuất nông nghiệp, riêng diện tích hoa vụ Đông 2026 là gần 30 ha. Mưa lớn đã khiến khoảng 28 ha trồng hoa bị ngập úng cục bộ, chủ yếu là các giống hoa cúc đang trong kỳ sinh trưởng. Xác định việc cứu hoa là nhiệm vụ cấp bách, chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp đồng bộ. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Bình vận hành 2 trạm bơm Cồn Muối với 7 tổ máy (công suất 4.000 m³/h/máy) từ 7h15 đến 11h30 trưa 9/11. Đồng thời, căn cứ sát dao động thủy triều trên sông Đáy và sông Vạc để mở các cống tiêu tự chảy qua đê, tạo độ dốc tiêu nước tối đa cho vùng trũng Bắc Sơn. Bên cạnh đó, huy động các tổ tự quản và lực lượng chức năng khơi thông dòng chảy nội đồng, các tuyến kênh mương, rãnh thoát nước, rà soát và xử lý dứt điểm các điểm ách tắc, giúp nước rút nhanh khỏi chân ruộng.

Cùng với việc hạ mực nước đệm, ngành chuyên môn của phường lập tức phối hợp cùng các HTX hướng dẫn người dân kỹ thuật rửa bùn trên lá, tỉa bỏ cành nhánh hư hỏng, xới nhẹ phá váng mặt chậu và phun thuốc kích kháng, kích rễ khi đất ráo. Những vị trí ngập sâu khó phục hồi được định hướng chuyển đổi sang hoa ngắn ngày phù hợp khung thời vụ.

Nhờ tính chủ động của người dân và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đến chiều 9/11, nước tại hầu hết các xứ đồng chuyên canh hoa Ninh Phúc đã cơ bản rút khỏi mặt chậu, không xảy ra tình trạng úng đọng kéo dài. Địa phương đang tiếp tục duy trì chế độ trực chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và mực nước sông để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, quyết tâm bảo vệ vùng hoa chủ lực của tỉnh.