Nông dân vùng cao Điện Biên học ứng dụng AI, livestream bán nông sản

Ngày 29/10, tại xã Tuần Giáo, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đã khai mạc lớp tập huấn thúc đẩy thương mại điện tử, nâng cao năng lực chuyển đổi số và quảng bá nông sản. Đây là hoạt động trọng tâm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc tập huấn.(Ảnh: BQ)

Lớp tập huấn thu hút đông đảo đại diện chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh cùng các chủ thể OCOP đến từ 13 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Mường Ảng, Mường Lạn, Búng Lao, Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Quài Tở, Pú Nhung, Mường Mùn, Sáng Nhè, Tủa Chùa, Sính Phình, Tủa Thàng và Sín Chải.

Khác với những khóa học lý thuyết đơn thuần, chương trình mang đậm hơi thở của công nghệ 4.0 khi giảng viên từ Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn học viên cách ứng dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tạo nội dung quảng bá, thiết kế ấn phẩm truyền thông, cũng như quay – dựng video ngắn bắt mắt chỉ với chiếc điện thoại thông minh. Đồng thời, các học viên được trang bị bài bản kỹ năng livestream bán hàng, nghệ thuật tương tác với khách hàng trực tuyến và quản lý đơn hàng trên đa nền tảng số.

Đặc biệt, sau phần trang bị kiến thức, ngay trong đợt tập huấn diễn ra trong hai ngày (29 và 30/10), các học viên sẽ trực tiếp thực hành livestream bán hàng ngay tại vùng sản xuất, các cơ sở chế biến nông sản của một số doanh nghiệp, HTX trên địa bàn xã Tuần Giáo. Việc đưa công nghệ về tận bờ xôi ruộng mật không chỉ giúp bà con phá vỡ rào cản e ngại công nghệ, mà còn biến chiếc điện thoại thông minh thành một “công cụ lao động mới”, đưa đặc sản quê hương vượt đèo dốc tiếp cận thị trường cả nước.

Học viên thực hành livestream bán hàng trên nền tàng số tại lớp tập huấn. (Ảnh: BQ)

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Điện Biên xác định chuyển đổi số là động lực trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, triển khai đồng bộ trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đến nay, 100% sở, ban, ngành và địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo/Tổ triển khai do người đứng đầu trực tiếp phụ trách, lồng ghép chỉ tiêu chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Về chính quyền số, tỉnh duy trì 100% văn bản điện tử ký số, 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tích hợp 12 nhóm cơ sở dữ liệu quan trọng.

Ở trụ cột kinh tế số, tỉnh tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện toàn tỉnh có 88/88 chủ thể OCOP (gồm 7 doanh nghiệp, 41 hợp tác xã/tổ hợp tác, 40 cơ sở sản xuất) bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và website riêng; 138 sản phẩm cập nhật lên website ocop.dienbien.gov.vn. Cùng với đó, hơn 1.200 nông dân được hỗ trợ mở tài khoản giao dịch trực tuyến và 16 mã vùng trồng đã được cấp mã số phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Hiệu quả từ kinh tế số thể hiện rõ nét qua sự chuyển biến trong tư duy kinh doanh của đồng bào. Chị Lò Thị Nhung, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phìn Hồ (xã Si Pa Phìn) cho biết: “Thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, mỗi tháng hợp tác xã tiêu thụ trên 3 tạ thịt khô các loại. Đáng chú ý, 60 - 70% sản lượng bán qua Zalo, Facebook, TikTok, giúp sản phẩm vươn tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước”.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 29 và 30/10 tại xã Tuần Giáo là bước đi cụ thể hóa các mục tiêu trên; trực tiếp trang bị kỹ năng số thực chiến giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân vùng cao làm chủ công nghệ, đổi mới phương thức kinh doanh và nâng cao giá trị nông sản địa phương.