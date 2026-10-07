Nông dân với an toàn giao thông

Hội Nông dân phường Kỳ Lừa có 2.330 hội viên sinh hoạt tại 31 chi hội. Trên địa bàn có Quốc lộ 4B đi qua, nhiều gia đình hội viên sống ven tuyến hoặc thường xuyên phải qua đường để ra đồng. Tuyến đường này có nhiều xe tải, xe container lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, Hội Nông dân phường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hội viên.

Cán bộ Phòng CSGT phát tờ rơi tuyên truyền ATGT cho người dân tại xã Bằng Mạc

Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân phường Kỳ Lừa cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn phường có 3 hội viên nông dân tử vong do tai nạn giao thông. Qua nắm bắt thực tế, một bộ phận hội viên còn hạn chế về kỹ năng quan sát khi sang đường, chuyển hướng, nhận biết biển báo khi tham gia giao thông. Từ thực tế đó, hội tập trung tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trong 9 tháng năm 2026, Hội đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền cho hơn 200 lượt hội viên.

Anh Hoàng Văn Phán, khối Sơn Hồng, phường Kỳ Lừa chia sẻ: Gia đình tôi sống gần Quốc lộ 4B, thường xuyên phải qua đường để ra đồng. Từ sau buổi tuyên truyền đến nay, tôi chú ý quan sát hơn khi sang đường, tránh đi sát xe tải, xe container. Gia đình tôi cũng không còn phơi thóc, ngô ven đường để bảo đảm an toàn cho mình và người đi đường.

Việc lựa chọn nội dung tuyên truyền sát với nhu cầu đi lại, sản xuất như tại Kỳ Lừa cũng được các cấp hội trong tỉnh chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 108.384 hội viên sinh hoạt tại 918 chi hội. Với hội viên nông dân, nguy cơ mất an toàn giao thông không chỉ xuất hiện khi đi làm đồng, vận chuyển nông sản mà còn từ thói quen phơi thóc, ngô, để vật dụng trên lòng, lề đường vào mùa thu hoạch. Vì vậy, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội đưa nội dung an toàn giao thông (ATGT) vào sinh hoạt chi, tổ hội, đồng thời phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề để hội viên được phổ biến quy định và hướng dẫn kỹ năng trực tiếp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền về bảo đảm trật tự, ATGT cho 780 hội viên nông dân. Nội dung tập trung phổ biến Luật Đường bộ 2024, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định liên quan.

Thiếu tá Nghiêm Trung Đức, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Chúng tôi tập trung hướng dẫn hội viên nhận biết, hiểu ý nghĩa của biển báo giao thông; phân tích những tình huống dễ xảy ra tai nạn khi sang đường, chuyển hướng, vận chuyển nông sản. Từ đó, chúng tôi hướng dẫn cách phòng tránh để hội viên áp dụng khi đi lại, sản xuất hằng ngày.

Để kiến thức ATGT đến với đông đảo hội viên, các cấp hội kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tổ chức hội thi, phát tờ rơi và tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Trong 9 tháng năm 2026, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có nội dung về ATGT, tại hơn 2.900 cuộc sinh hoạt, với gần 158.320 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.

Cùng với đó, các cấp hội vận động gia đình hội viên ký cam kết bảo đảm trật tự, ATGT. Hiện 100% cơ sở hội đã tổ chức vận động hội viên ký cam kết tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không phơi nông sản, để vật cản trên lề đường.

Bà Hoàng Thị Huế, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân tỉnh cho biết: Thời gian tới, ban tiếp tục tham mưu Hội Nông dân tỉnh lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền ATGT phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm hội viên; đồng thời hướng dẫn các cơ sở hội lồng ghép nội dung này trong sinh hoạt chi hội.

Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng và vận động chấp hành quy định về ATGT, hội viên nông dân từng bước nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Cùng với các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT mà lực lượng chức năng triển khai, công tác tuyên truyền của các cấp hội nông dân đã góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, giảm 73 vụ; số người bị thương giảm 106 người so với cùng kỳ năm 2025.