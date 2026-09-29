Nông dân Vĩnh Bình lợi nhuận khá khi nuôi tôm càng xanh toàn đực

Người dân xã Vĩnh Bình thu hoạch tôm càng xanh toàn đực.

Ông Trần Văn Chiếm, ngụ ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình cho biết gia đình có 3ha nuôi tôm càng xanh giống toàn đực. Giống tôm này có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn tôm cái do con đực tập trung dinh dưỡng cho việc phát triển kích thước và khối lượng cơ thể. Trong khi đó, tôm cái dành phần lớn dinh dưỡng cho sinh sản nên tăng trưởng chậm hơn.

“Tôi vừa thu hoạch xong vụ tôm càng xanh toàn đực được 1,5 tấn, bán giá 100.000 đồng/kg, thu về 150 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 50%. Ngoài ra, tôi còn có hơn 300kg tôm lóng thả lại ao chăm sóc đến khi đạt kích cỡ thì bán tiếp”, ông Chiếm nói.

Theo ông Chiếm, việc nuôi tôm càng xanh toàn đực giúp hạn chế việc sinh sản trong ao, giảm thiểu mật độ quá tải và tăng cường hiệu quả quản lý, nhất là thời gian nuôi tôm đạt kích cỡ xuất bán (khoảng 15 con/kg) ngắn hơn nên người dân thu hoạch sớm hơn. “Qua thực tế, việc nuôi tôm càng xanh toàn đực cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn tôm hỗn hợp, phù hợp với điều kiện sản xuất tôm - lúa tại địa phương”, ông Chiếm cho biết.

Canh tác hơn 2ha tôm - lúa, ông Trần Văn Tâm, cùng ngụ ấp Bình Hòa cho biết: “Vụ tôm càng xanh đợt này năng suất đạt, nhưng giá giảm so với năm 2025 khoảng 20.000 đồng/kg, tôm thẻ giảm khoảng 30.000 đồng/kg. Nhờ năng suất bù lại nên người nuôi vẫn có lãi”.

Theo một số hộ nuôi tôm càng xanh ở xã Vĩnh Bình, người dân không chỉ nuôi tôm càng xanh mà còn xen thêm tôm thẻ để đảm bảo lợi nhuận. Mặc dù hai loài tôm này có sự cạnh tranh nhất định về không gian sống và thức ăn, song lợi ích kinh tế từ sự kết hợp hai đối tượng nuôi khá nên người dân chấp nhận thả xen. “Đến khi thu hoạch, chỉ cần bán tôm thẻ đã bù đủ chi phí đầu vào cho cả vụ nuôi nên không lo lỗ. Còn lại tiền bán tôm càng xanh xem như lợi nhuận”, ông Tâm nói.

Ông Nguyễn Ngọc Toản, Phó trưởng Phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết tôm càng xanh toàn đực là giống được sử dụng công nghệ can thiệp kỹ thuật di truyền để loại bỏ tôm cái, chỉ giữ lại toàn bộ tôm đực. Tôm càng xanh đực thường lớn nhanh hơn tôm cái và có giá trị kinh tế cao hơn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Toản, qua khảo sát thực tế cho thấy mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực luân canh trên đất lúa hiệu quả khá cao, năng suất đạt 1,2 - 1,7 tấn tôm thương phẩm/ha… Tuy nhiên, để nuôi tôm càng xanh toàn đực đạt hiệu quả, ông Toản khuyến cáo người nuôi thực hiện một số kỹ thuật xử lý môi trường nuôi trước khi thả tôm.

Sau khi thu hoạch lúa, người dân nên thu gom rơm rạ, sử dụng các chế phẩm phân hủy rơm rạ để ủ hoặc đốt rơm rạ, sau đó trục mặt ruộng, tháo nước rửa khoảng 1 - 2 lần. Tiếp theo, rải vôi với lượng khoảng 500 - 700kg cho 1ha đất, giữ vôi trên mặt ruộng khoảng 5 - 7 ngày.

Người dân xã Vĩnh Bình thu hoạch tôm càng xanh toàn đực.

Việc cấp nước vào ruộng cần đảm bảo mực nước đạt độ sâu tối thiểu từ 70 - 80cm hoặc cao hơn để đảm bảo không gian sống cho tôm; đồng thời tiến hành gây màu nước đồng loạt giữa khu mương vèo. Người dân cần vèo tôm trong ao vèo khoảng 60 ngày (khoảng 2.000 con/kg) trước khi thả ra ruộng nhằm đảm bảo tỷ lệ sống và cải thiện sự tăng trưởng của tôm.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Toản khuyến cáo người dân có thể thực hiện kỹ thuật bẻ càng tôm càng xanh đực để hạn chế tình trạng chúng ăn thịt lẫn nhau, giúp tôm sinh trưởng và phát triển tốt hơn, tăng kích cỡ và cải thiện màu sắc khi thu hoạch.

Thời điểm bẻ càng thường khi tôm đạt kích thước từ 2,5 - 3cm. Vị trí bẻ càng nên ở khớp gần cơ thể để tôm tự bỏ càng tự nhiên, tuyệt không cắt càng tôm ở vị trí khớp xa cơ thể vì có thể làm đứt gân cơ, khiến tôm bị thương và khó phục hồi. Chú ý nên bẻ càng tôm vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để tôm có thời gian phục hồi sức khỏe.

Khi bẻ càng xong, tôm sẽ bắt đầu lột xác trong khoảng 1 - 2 tuần. Trong thời gian này, tôm cần được chăm sóc cẩn thận, đảm bảo đủ thức ăn, oxy và môi trường nước sạch. Sau khi tôm lột xác, càng tôm mới sẽ mọc ra trong khoảng 3 - 4 tháng.

“Bẻ càng tôm càng xanh đực là biện pháp kỹ thuật đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Việc áp dụng đúng kỹ thuật bẻ càng sẽ giúp nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh đực, mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho người nuôi”, ông Toản nói.