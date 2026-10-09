Nông dân Việt thu 206 tỷ đồng/năm, 96 gương mặt xuất sắc được vinh danh

Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới vừa công bố danh sách 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026, được lựa chọn từ 127 hồ sơ đề cử trên cả nước.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm - Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới - năm 2026 phát biểu tại cuộc họp chấm Chung khảo bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026

Theo số liệu công bố, ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống gia cầm, dẫn đầu về doanh thu với 206 tỷ đồng trong năm 2024. Tiếp theo là ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long), nuôi tôm, và ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), chăn nuôi kết hợp cây cảnh, cùng đạt doanh thu 200 tỷ đồng.

Xét về lợi nhuận, ông Đặng Văn Bảy và ông Lê Mạnh Cường cùng dẫn đầu với 50 tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Thanh Tuấn (An Giang), hoạt động trong lĩnh vực trồng lúa, đạt lợi nhuận 28 tỷ đồng.

Về quy mô sản xuất, ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang) có diện tích trồng lúa lớn nhất với 224 ha. Ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa) phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái trên diện tích 128 ha.

Điểm mới của đợt bình chọn năm nay là việc bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí theo 4 nhóm, gồm sản xuất, kinh doanh giỏi; tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc; liên kết sản xuất theo chuỗi; ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây cũng là những định hướng đáng quan tâm đối với các hợp tác xã, nhất là trong tổ chức sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường.

Theo Ban Tổ chức, nhiều nông dân được lựa chọn đã phát triển các mô hình nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và tiêu chuẩn sản xuất như VietGAP, GlobalGAP.

Trong chuỗi hoạt động, Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X dự kiến diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội, với hơn 400 đại biểu tham dự. Đây là lần đầu tiên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn đàn, với chủ đề “Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Diễn đàn là dịp tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nông dân, đặc biệt những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, qua đó tăng cường kết nối giữa người dân với các cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 12/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự kiến tổ chức gặp mặt, trao Bằng khen cho 96 nông dân xuất sắc. Lễ tôn vinh diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2026) và 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.