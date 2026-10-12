Nông dân Việt Nam góp sức xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026

Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026 diễn ra tối 12/10 tại Hà Nội là dịp biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của 96 nông dân tiêu biểu, đại diện cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn.

Chương trình có sự tham dự của: bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng các đại biểu là Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo cán bộ các Ban, Bộ, Ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức - chính trị xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện Hội nông dân 34 tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và đặc biệt là sự hiện diện của 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026.

Các đại biểu dự Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026

Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, nông dân là lực lượng đông đảo nhất, đóng góp to lớn về sức người, sức của trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong 40 năm đổi mới, nông dân Việt Nam đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ một nước còn thiếu lương thực và thực phẩm, đến nay chúng ta đã trở thành một trong các quốc gia hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu nông lâm thủy sản với kim ngạch hằng năm đạt trên 70 tỉ USD. Trong quá trình đó,đã xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, thường xuyên đổi mới sáng tạo, nỗ lực không ngừng trong việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần giải quyết hàng triệu việc làm, nâng cao đời sống người nông dân, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Danh sách 96 nông dân tiêu biểu hôm nay có thể chưa phải là đại diện đầy đủ cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn nhưng đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong thực tế lao động, sản xuất. Tôi được biết, không ít những người có mặt hôm nay đã trải qua những thời khắc gian nan, có lúc thất bại trước thiên tai, dịch bệnh, biến động của thị trường nhưng vẫn kiên trì đứng lên, làm lại và đã thành công".

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ tôn vinh

"Chúng ta tự hào khi nông dân Việt Nam ngày càng có sự thay đổi tích cực, gắn liền với vai trò và hiện diện của sức trẻ, cho thấy sức sống của khoa học công nghệ ngày càng rõ nét. Sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng. Từ bàn tay, khối óc và nghị lực của người nông dân, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong nông nghiệp đã được hình thành, không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn tạo việc làm, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp thiết thực cho sự thay đổi và phát triển của quê hương, đất nước.

Nông thôn, nông nghiệp, nông dân ngày nay không phải là các không gian và chủ thể biệt lập, xơ cứng mà ngày càng có sức hút mạnh mẽ, mang đậm hơi thở của cuộc sống, khơi dậy sâu sắc lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Các vùng đất hẻo lánh, xa xôi, các miền quê bình dị, yên lành không chỉ là nơi sinh ra mà đã trở thành nhiều không gian tìm về và đích đến cho phát triển bền vững. Định hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" chính là bắt nguồn từ những câu chuyện sinh động, được minh chứng bởi những gương mặt nông dân tiêu biểu được vinh danh ngày hôm nay", Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao biểu trưng và chứng nhận cho Nông dân tiêu biểu sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc mừng những kỳ tích của những người nông dân nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và gửi lời chúc mừng, biểu dương 96 gương mặt nông dân tiêu biểu được vinh danh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm với nông dân Việt Nam trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục nhận thức sâu sắc và triển khai hành động kịp thời trong thực hiện các nội dung Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, cần chuyển mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và thị trường. Tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp và bản sắc.

Hai là, thực hiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thực chất. Trong đó, cần xây dựng và thực hiện các cơ chế đột phá và nguồn lực để phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân; ưu tiên và tập trung ngân sách để đầu tư, tháo gỡ nút thắt về đất đai, hạ tầng, xây dựng các thiết chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất và các Đề án, Chương trình, dự án,… đã được Trung ương, Chính phủ phê duyệt liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các công việc cụ thể.

Ba là, chung tay tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong nhiều năm qua như: Tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa cao; việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm và chưa đồng đều; năng suất lao động nông nghiệp còn thấp, tình trạng "được mùa mất giá" còn tồn tại; cảnh quan khu vực nông thôn chưa thật sạch đẹp, ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn vẫn diễn biến phức tạp,… Đời sống người dân khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn.

Bốn là, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động thực chất đến sản xuất, đời sống của nông dân. Hội Nông dân Việt Nam phải hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, tập trung vận động bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần lành mạnh, hướng tới phát triển con người toàn diện. Chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, người dân luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên. Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước.