Nông dân Tùng Lộc biến đất hoang thành trang trại bò 3B

Sau nhiều năm nuôi bò cỏ nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, năm 2023, anh Hồ Văn Khoa ở thôn Phúc Thắng, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) thuê lại diện tích đất ruộng bỏ hoang của địa phương để xây dựng trang trại, chuyển hướng sang nuôi bò 3B. (Ảnh: Hà Phương).

﻿

﻿

Từ 20 con ban đầu, đến nay, đàn bò của gia đình anh Khoa hiện đã phát triển lên 73 con.

Trên diện tích 2 ha, gia đình anh đầu tư xây dựng 2 khu chuồng trại khép kín, áp dụng hình thức nuôi nhốt, thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý và phát triển đàn bò.

Bò 3B có nguồn gốc từ Bỉ, là giống bò chuyên thịt với ưu điểm cơ bắp phát triển, khả năng tăng trọng nhanh, thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi và tương đối dễ chăm sóc.

Nguồn thức ăn cho đàn bò chủ yếu là cỏ, rơm rạ và cám gạo, những nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Anh Hồ Văn Khoa chia sẻ: "Để chủ động nguồn thức ăn, gia đình tôi đã tiến hành trồng cỏ trên diện tích 1 ha, vừa bảo đảm nguồn thức ăn xanh cho đàn bò, vừa giảm chi phí chăn nuôi".

Ngoài trồng cỏ, anh Khoa còn thu mua, dự trữ rơm rạ để bổ sung nguồn thức ăn cho đàn bò vào mùa đông, bảo đảm nguồn thức ăn ổn định quanh năm.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và tiêm vắc-xin phòng bệnh định kỳ, đàn bò 3B phát triển khỏe mạnh. Sau khoảng 12–15 tháng nuôi, bò đạt trọng lượng 400–500 kg/con, có thể xuất bán, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Anh Hồ Văn Khoa cho biết thêm: "Tùy từng thời điểm và thị trường, giá bò 3B có sự biến động, hiện nay khoảng 98.000 đồng/kg. Mỗi con bò khi xuất bán có thể mang lại doanh thu khoảng 40–50 triệu đồng. So với bò cỏ trước đây, nuôi bò 3B giúp gia đình nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Mô hình nuôi bò 3B của anh Hồ Văn Khoa được triển khai hiệu quả trên diện tích đất thuê, cách xa khu dân cư, vừa nâng cao giá trị sản xuất, vừa hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

Mô hình nuôi bò 3B của anh Hồ Văn Khoa là mô hình nông dân tiêu biểu, cho thấy hướng phát triển kinh tế phù hợp, khai thác hiệu quả diện tích đất bỏ hoang, nâng cao thu nhập cho hội viên. Thời gian tới, hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu để nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, khuyến khích hội viên mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, lựa chọn vật nuôi phù hợp, từng bước phát triển chăn nuôi hàng hóa hiệu quả và bền vững.

Ông Đặng Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tùng Lộc