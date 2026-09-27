Nông dân trồng xoài Đồng Tháp hướng đến sản xuất an toàn, chất lượng

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ tại tọa đàm

Ngày 26/9, tại vườn xoài ông Nguyễn Văn Mách - ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan có buổi chia sẻ với nông dân trồng xoài xã Mỹ Thọ về mô hình kinh tế đa tầng, trồng xoài sạch, giữ chất lượng, xây dựng thương hiệu cho trái xoài Mỹ Thọ.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh cho rằng về kỹ thuật trồng xoài, nông dân xã Mỹ Thọ đã thành thạo, trồng xoài đạt năng suất cao. Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh của thị trường, thị hiếu người tiêu dùng ngày càng nâng cao, nhất là sản phẩm an toàn, chất lượng. Do đó, bà con nông dân cần quan tâm hơn nữa mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ, xanh, sạch, chất lượng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Ngoài ra, bà con nông dân cùng nhau xây dựng hệ sinh thái xoài Mỹ Thọ thông qua hợp tác xã, hội quán… Cùng nhau chia sẻ thông tin, bàn chuyện làm ăn, tổ chức lại sản xuất, có mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tạo thêm giá trị từ dịch vụ tham quan trải nghiệm tại vườn xoài.

Bà con nông dân trồng xoài xã Mỹ Thọ lắng nghe những gợi mở của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan về câu chuyện làm nên giá trị trái xoài từ chất lượng và thương hiệu

Trước những lo lắng của nông dân trồng xoài khi giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá xoài bấp bênh, có lúc xuống thấp, đầu ra chưa ổn định, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, vì phân bón, thuốc là mặt hàng; giá tăng, giảm theo nhu cầu thị trường…

Do đó, nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy chăm sóc cây xoài, thay vì chạy theo số lượng, thì cần tập trung vào chất lượng trái xoài, xây dựng thương hiệu, liên kết với nhiều hộ cùng tạo ra một vùng nguyên liệu lớn, chất lượng đồng đều đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu. Lúc đó, nông dân không lo đầu ra, giá trị trái xoài sẽ được tăng lên theo chất lượng và câu chuyện thương hiệu.

Nhiều năm qua ông Đoàn Thanh Hiền quyết tâm, kiên trì trồng xoài theo 6 chữ: "Ngon, lành, đẹp, đều, nhiều, rẻ"

Cũng tại tọa đàm, ông Đoàn Thanh Hiền – nông dân trồng xoài có tiếng ở xã Mỹ Thọ chia sẻ câu chuyện ông trồng xoài, gói gọn trong 6 chữ: “Ngon, lành, đẹp, đều, nhiều, rẻ”. Từ kiên trì mục tiêu này, nhiều năm qua, vườn xoài của ông Hiền có bao nhiêu trái là có khách hàng đặt mua hết. Hiện nay, ngoài thời gian chăm sóc vườn xoài, ông Hiền dành thời gian còn lại, chia sẻ kinh nghiệm trồng xoài ngon, đẹp, an toàn để bà con bán xoài giá cao, không thấp thỏm lo đầu ra thì vào chính vụ.

Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Thọ, đa phần người dân thực hiện các mô hình sản xuất xoài an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, theo hướng hữu cơ và được cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa “Xoài Cao Lãnh” và “Xoài cát chu Cao Lãnh”. Đồng thời, địa phương đang thực hiện mô hình sản xuất xoài theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn PGS do tổ chức Seed to Table hỗ trợ thực hiện, đến nay đạt được 11ha/6 hộ được cấp chứng nhận.

Toàn xã có 50 mã số vùng trồng xoài, diện tích khoảng 1.184 ha, đã giám sát cấp lại được 3 mã, với 63,78 ha/120 hộ; từ sản phẩm xoài xã có 5 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 3 sản phẩm OCOP từ xoài tươi (2 sản phẩm 4 sao và một sản phẩm 3 sao) và 2 sản phẩm chế biến từ xoài đạt 3 sao.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tặng sách và chụp ảnh lưu niệm với các hộ trồng xoài xã Mỹ Thọ

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã thực hiện liên kết 6.800/10.000 tấn trái cây (chủ yếu là xoài) qua các thương lái trung gian, đạt 68% kế hoạch.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, ông rất tâm đắc với những chia sẻ của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan về câu chuyện khám sức khỏe cho đất và xây dựng hệ sinh thái cho xoài Mỹ Thọ. Sau buổi tọa đàm này, UBND xã sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai những nội dung trọng tâm theo gợi mở của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội và những góp ý, chia sẻ của bà con trồng xoài, từng bước xây dựng ngành xoài Mỹ Thọ an toàn, chất lượng, đa giá trị và phải biết bảo vệ môi trường, nhất là chăm sóc sức khỏe cho đất.

Hiện cả nước có 115.000ha xoài, trong đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 49.900ha, riêng tỉnh Đồng Tháp chiếm tới 16.846ha trồng xoài.