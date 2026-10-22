Nông dân trồng dưa chuột tình cờ phát hiện tượng pharaoh Ai Cập cổ đại

Phần đầu tượng Ramses II được phát hiện tại Behbeit el-Hagar, thuộc vùng châu thổ sông Nile của Ai Cập. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Khaled Khalil, một nông dân Ai Cập đã phát hiện tảng đá có những hình chạm khắc cổ trên mảnh đất trước nhà tại làng Behbeit el-Hagar, tỉnh Gharbia, thuộc vùng châu thổ sông Nile. Ông sau đó thông báo cho cơ quan chức năng phụ trách cổ vật.

Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, sau khi kiểm tra hiện vật, các chuyên gia thuộc Hội đồng Cổ vật Tối cao đã tiến hành khai quật cứu hộ tại địa điểm này. Theo hãng tin Ai Cập Youm7, Khalil đang trồng dưa chuột trong nhà kính trên mảnh đất của mình và không ngờ phát hiện ấy lại dẫn đến việc tìm thấy những di vật cổ có kích thước lớn.

Trong số các hiện vật được tìm thấy có phần đầu tượng cao khoảng 1,6m, được xác định là của pharaoh Ramses II. Bức tượng mô tả vị vua đội vương miện kép tượng trưng cho quyền cai trị Thượng và Hạ Ai Cập. Các nhà khảo cổ còn phát hiện một phần trụ phía sau tượng có khắc tên Horus, một trong những danh hiệu hoàng gia của pharaoh.

Ông Hisham el-Leithy, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập cho biết dựa trên tỷ lệ phần đầu còn lại, bức tượng hoàn chỉnh ban đầu có thể cao khoảng 8,5m, tính cả bệ tượng.

Phần còn lại của bức tượng thứ hai dài khoảng 2,4m. Dù phần chân và bệ đã thất lạc, khuôn mặt tượng vẫn được bảo tồn khá tốt. Bức tượng đội mũ nemes, loại khăn trùm đầu hoàng gia đặc trưng của các pharaoh Ai Cập cổ đại, song một phần chiếc mũ cũng đã bị mất.

Các nhà khảo cổ nhận định bức tượng thứ hai có thể cũng mô tả Ramses II do những nét tương đồng về khuôn mặt với bức tượng thứ nhất. Tuy nhiên, danh tính nhân vật vẫn cần được xác minh thêm.

Ngoài hai bức tượng, nhóm khai quật còn tìm thấy một khối đá granit hồng dài khoảng 1,3m, khắc chữ tượng hình với các danh hiệu hoàng gia như “Vua của Thượng và Hạ Ai Cập” và “Con trai của Ra”, vị thần Mặt Trời trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại.

Ramses II trị vì Ai Cập trong hơn 6 thập kỷ, từ khoảng năm 1279 đến 1213 trước Công nguyên, thuộc Vương triều thứ 19. Ông là một trong những pharaoh nổi tiếng nhất lịch sử Ai Cập. Những công trình tượng đài đồ sộ được xây dựng dưới thời ông, trong đó có quần thể đền Abu Simbel vẫn là những di tích nổi bật của nền văn minh cổ đại này.

Behbeit el-Hagar được biết đến với tàn tích một ngôi đền lớn thờ nữ thần Isis, một trong những vị thần quan trọng của Ai Cập cổ đại. Các nhà khảo cổ đang tiếp tục khai quật, nghiên cứu để xác định mối liên hệ giữa những hiện vật mới phát hiện với nhau cũng như với quần thể di tích trong khu vực.

Phát hiện này có thể cung cấp thêm dữ liệu về lịch sử và hoạt động xây dựng công trình hoàng gia tại khu vực châu thổ sông Nile. Tuy nhiên, cần có thêm kết quả nghiên cứu để xác định chính xác niên đại, nguồn gốc và mối liên hệ giữa các hiện vật.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy đã đến thăm ông Khalil, cảm ơn ông vì chủ động thông báo về phát hiện. Người nông dân cùng vợ được tặng một chuyến hành hương Umrah đến Mecca, hoạt động hành hương của người Hồi giáo có thể thực hiện quanh năm.