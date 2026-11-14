Nông dân trồng cải rổ mùa nước nổi có lợi nhuận cao

Cải rổ là loại rau giàu dinh dưỡng, được nhiều người thích dùng. Hiện nay, thương lái đến tận nơi thu mua cải rổ với giá khá cao, khoảng 14.000 đồng/kg để xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

Nông dân xã Long Phú Thuận đang thu hoạch cải rổ, bán cho thương lái giá 14.000 đồng/kg.

Gia đình ông Hồ Văn Kịp (ngụ ấp Long Hòa, xã Long Phú Thuận), vụ này canh tác 1,5 công cải rổ. Sau khoảng 2 tháng chăm sóc, ruộng cải của ông cho năng suất trên 3 tấn.

Ông Hồ Văn Kịp cho biết: “Vụ cải rổ này đạt năng suất khá. Thương lái thu mua với giá 14.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí đầu tư, tôi còn lãi hơn 20 triệu đồng. Trồng rau màu tuy vất vả khâu chăm sóc và phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường, nhưng nếu chịu khó thì lợi nhuận mang lại cao hơn hẳn so với làm lúa”.

Được biết, trong vụ mùa năm nay, toàn xã Long Phú Thuận đã xuống giống gần 700 ha hoa màu các loại. Đây là một trong những địa phương trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp về sản xuất rau an toàn với diện tích quy hoạch lên đến 160 ha.

Trung bình mỗi năm, vùng chuyên canh này cung ứng hơn 45.000 tấn rau củ quả sạch phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều nông dân địa phương.