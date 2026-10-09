Nông dân trải nghiệm phun thuốc bằng thiết bị bay

Clip: Nông dân trải nghiệm công nghệ phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái

Tại buổi trình diễn, ban tổ chức mời anh Nguyễn Văn Khôi, hội viên Hội Nông dân xã Ia Hiao, trực tiếp vận hành thiết bị bay không người lái phun thuốc trên cánh đồng "4 cùng": cùng giống, cùng thời điểm gieo sạ, cùng quy trình chăm sóc và cùng thời điểm thu hoạch.

Người dân xem thiết bị bay phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: XUÂN GIỚI

Dưới sự chứng kiến của hàng trăm nông dân trực tiếp quan sát cách vận hành, khả năng phun thuốc và những tiện ích khác khi thiết bị mang theo bình thuốc 40kg cất cánh, bay theo từng khu vực và phun thuốc xuống ruộng.

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong chăm sóc cho cây lúa. Ảnh: XUÂN GIỚI

Việc ứng dụng thiết bị giúp nông dân giảm tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ sức khỏe; đồng thời có thể tiết kiệm khoảng 30% công lao động, 30% lượng thuốc và rút ngắn đáng kể thời gian phun thuốc.

Người dân xã Ia Hiao nghe giới thiệu về tiện ích khi ứng dụng thiết bị bay trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: XUÂN GIỚI

Trực tiếp chứng kiến, nhiều nông dân tỏ ra phấn khởi, quan tâm đến khả năng ứng dụng thiết bị vào sản xuất trong thời gian tới. Ông Trương Quốc Vương, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, thông qua hoạt động trình diễn, Hội muốn giúp nông dân thấy được hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, từ đó mạnh dạn tiếp cận, ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và tăng thu nhập.

Thiết bị bay không người lái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp được Hội Nông dân xã Ia Hiao kỳ vọng sẽ giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: XUÂN GIỚI