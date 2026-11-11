Nông dân TPHCM được đào tạo kỹ thuật làm nông nghiệp công nghệ cao

Nông dân xã Hiệp Phước thực hành kỹ thuật trồng nấm rơm ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Hội Nông dân xã Hiệp Phước.

Hội Nông dân xã Hiệp Phước thời gian qua tổ chức khai giảng nhiều lớp đào tạo nghề sản xuất nấm rơm ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật trồng rau mầm ứng dụng công nghệ cho nông dân, người lao động trên địa bàn xã.

Tại các buổi học kéo dài gần 3 tháng, các học viên đã được giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất nấm rơm theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn được thực hành các công đoạn trồng nấm rơm, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, xử lý giá thể, cấy meo giống đến chăm sóc và quản lý môi trường nuôi trồng nhằm đạt năng suất và chất lượng cao.

Tương tự, đối với lớp trồng rau mầm, nông dân được tiếp cận quy trình khép kín, sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Bà Phạm Thị Lệ Thu (45 tuổi, trú ấp Long Thới) chia sẻ, khóa học mang lại nhiều kiến thức thực tiễn về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Sau khóa học này, bà dự kiến ứng dụng kiến thức đã học đầu tư hệ thống trồng nấm rơm tại nhà quy mô nhỏ, sau đó đánh giá hiệu quả và mở rộng nhằm tạo nguồn thu nhập, cung cấp sản phẩm sạch cho cộng đồng.

Những lớp học nghề ngắn hạn do Hội Nông dân xã Hiệp Phước tổ chức không chỉ giải quyết bài toán việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn mà còn đóng vai trò chiến lược trong việc đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương từng bước xây dựng thành công các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Theo bà Võ Thị Kim Đương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Phước, các lớp đào tạo kỹ năng nghề là cơ hội để các học viên tiếp cận kiến thức mới, kỹ thuật tiên tiến, đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng hiệu quả vào sản xuất.

Hội kỳ vọng sau khóa học, mỗi hội viên sẽ vận dụng thành thạo tay nghề vào thực tế gia đình, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.

Người dân xã Hóc Môn tham gia lớp tập huấn ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: TT Cung ứng dịch vụ công xã Hóc Môn.

Tại xã Hóc Môn, mới đây Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã phối hợp Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM) tổ chức lớp tập huấn về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho nông dân xã.

Tại lớp tập huấn, nông dân được tìm hiểu quy trình trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao và phương pháp sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; quản lý dịch hại tổng hợp từ các chuyên gia của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM.

Chương trình cũng diễn ra phần trao đổi, giải đáp thắc mắc giữa đại biểu, học viên và các giảng viên. Phần trao đổi góp phần tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn thường gặp của nông dân trong thực tiễn sản xuất, giúp học viên thuận lợi áp dụng sau lớp học.

Theo đại diện Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Hóc Môn, lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức về nông nghiệp công nghệ cao cho người dân xã. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng sự phát triển chung theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả của nông nghiệp thành phố, nâng cao năng suất và tiếp tục phát triển nền nông nghiệp trên địa bàn xã Hóc Môn.

Thời gian qua, hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chính quyền TPHCM quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2023-2025, TPHCM đào tạo nghề cho hơn 9.000 lao động nông thôn, tập trung nâng cao kỹ năng cho các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Ngày 9/11, UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026 - 2030, định hướng 2045”.

Mục tiêu của đề án là đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ lao động qua đào tạo giữa khu vực nông thôn và thành thị.

Thành phố xác định 5 nhóm ngành nghề ưu tiên đào tạo cho lao động nông thôn gồm: Nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị; chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản; dịch vụ, du lịch nông nghiệp; thương mại điện tử và chuyển đổi số; quản trị hợp tác xã, quản trị tài chính hộ gia đình hiện đại.

TPHCM đặt mục tiêu gắn chặt định hướng đào tạo nguồn nhân lực nông thôn với công tác xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu.