Nông dân tích cực hiến đất, góp sức mở rộng đường giao thông nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động hội viên đóng góp hơn 97.500 ngày công, hiến hơn 472.000 m² đất để xây dựng các công trình công cộng, mở rộng đường giao thông nông thôn. Những đóng góp thiết thực này góp phần cải thiện hạ tầng, cảnh quan và thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cùng với hiến đất, góp ngày công, hội viên nông dân còn tích cực tham gia sửa chữa hơn 586 km kênh mương, 570 km đường giao thông và 86 cầu. Các cấp Hội duy trì hơn 235 tổ tự quản bảo vệ môi trường, 120 mô hình chi hội, tổ hội “Xanh - sạch - đẹp”, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hội viên nông dân tích cực đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Công tác phát triển hội viên, củng cố tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm. Riêng trong tháng 11, toàn tỉnh kết nạp mới 349 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 214.896 người, sinh hoạt tại 1.570 chi hội. Các cấp Hội cũng thành lập mới 8 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 1 chi hội nông dân nghề nghiệp; vận động xây dựng 85 Tổ nông dân số.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp ở nông thôn và ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp. Qua đó, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình.

Năm 2026, toàn tỉnh có hơn 102.000 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trên cơ sở hồ sơ đề cử, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn 96 hội viên tiêu biểu để tôn vinh. Trong đó, 70 cá nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh; 4 cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc và 22 cá nhân có thành tích trong liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.