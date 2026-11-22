Gia đình bà Thủy hiện nuôi 37 bể lươn không bùn.

Sau thời gian học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trong và ngoài tỉnh, tháng 8/2024, gia đình bà Lê Thị Thủy ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức đã mạnh dạn đầu tư hơn 600 triệu đồng để xây dựng 10 bể nuôi lươn không bùn, thả hơn 35.000 con giống. Đây là hướng sản xuất mới, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và quy trình chăm sóc chặt chẽ. Vì vậy, ngay từ khi bắt tay thực hiện, gia đình bà đã chủ động tìm hiểu kỹ thuật để từng bước làm chủ quy trình nuôi.

Theo bà Thủy, lươn được gia đình nuôi trong hệ thống bể xây kiên cố, không sử dụng bùn đáy, giúp người nuôi thuận lợi trong kiểm soát môi trường nước và theo dõi quá trình sinh trưởng. Trong quá trình chăm sóc, gia đình chú trọng vệ sinh bể, thay nước, điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp và thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe của lươn. Việc duy trì môi trường nuôi ổn định, hạn chế các yếu tố gây bệnh là khâu quan trọng để bảo đảm tỷ lệ sống và chất lượng sản phẩm.

Lươn không bùn mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình bà Thủy.

“Nuôi lươn không bùn quan trọng nhất là phải bảo đảm nguồn nước sạch, thức ăn cũng phải được điều chỉnh phù hợp, không để dư thừa gây ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, tôi thường xuyên kiểm tra tình trạng đàn lươn để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường. Khi nắm vững kỹ thuật, lươn sinh trưởng tốt, cho sản lượng khá và mang lại nguồn thu nhập ổn định” - bà Thủy cho biết.

Được biết, mỗi năm gia đình bà Thủy xuất bán khoảng 6 tấn lươn thương phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh, với giá dao động từ 80.000-100.000 đồng/kg, sau khi trừ các chi phí thu lợi nhuận trên 250 triệu đồng. Từ kết quả này, đầu năm 2026, gia đình tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 27 bể nuôi, nâng tổng quy mô lên 37 bể, dự kiến trong thời gian tới sẽ cung ứng ra thị trường hàng chục tấn lươn thương phẩm mỗi năm.

Bà Thủy hiện nuôi thêm ếch thương phẩm để nâng cao thu nhập.

Không dừng lại ở nuôi lươn, bà Thủy hiện còn đầu tư thêm 2 bể nuôi ếch thương phẩm. Việc lựa chọn thêm đối tượng nuôi xuất phát từ mong muốn đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng điều kiện sản xuất hiện có và gia tăng nguồn thu. Đây cũng là cách để gia đình chủ động hơn trong sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào một loại vật nuôi và từng bước khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư.

“Sau khi mô hình nuôi lươn cho hiệu quả, tôi muốn tìm thêm đối tượng nuôi phù hợp để đa dạng hóa sản xuất. Vì vậy, chúng tôi đầu tư thêm 2 bể nuôi ếch thương phẩm để thử nghiệm. Hiện gia đình đang tiếp tục tích lũy kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc và tìm hiểu thị trường. Nếu mô hình cho kết quả tốt, gia đình sẽ cân nhắc mở rộng quy mô trong thời gian tới” - bà Thủy chia sẻ.

Mô hình nuôi lươn và ếch của bà Thủy là hướng phát triển kinh tế mới trên địa bàn xã.

Đánh giá về hướng phát triển kinh tế này, ông Trương Minh Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết: “Mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình bà Thủy là hướng sản xuất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần mạnh dạn đầu tư, chủ động tìm tòi và ứng dụng kỹ thuật vào chăn nuôi. Không chỉ mang lại thu nhập khá cho gia đình, mô hình còn góp phần đa dạng hóa đối tượng sản xuất tại địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân tìm hiểu, lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời quan tâm hỗ trợ tiếp cận kiến thức kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sản xuất”.

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình nuôi lươn không bùn, gia đình bà Thủy đang từng bước khẳng định hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông hộ. Sự mạnh dạn đầu tư, chủ động học hỏi kỹ thuật và linh hoạt đa dạng hóa vật nuôi không chỉ mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn gợi mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương.