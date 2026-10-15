Nông dân Thủ đô chủ động hội nhập, kiến tạo phát triển

Dự lễ có các đồng chí: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Cùng dự có các đồng chí đại diện Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo sở ngành, văn phòng đoàn đại biểu HĐND thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo xã Thạch Thất và đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Nông dân Thủ đô góp sức phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Ôn lại truyền thống vẻ vang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa khẳng định: Trải qua 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân luôn là lực lượng quan trọng của cách mạng, chủ thể trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn và gìn giữ văn hóa.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao thưởng cho các Chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Văn Tuyến

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, thời gian qua, Hội đã nỗ lực củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng hành cùng hội viên trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Hội tăng cường hướng dẫn, tập huấn hội viên sử dụng các nền tảng số, kiến thức, kỹ năng số; thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác và các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Hội cũng quan tâm, hỗ trợ nông dân vay vốn đầu tư sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, đưa nông sản lên các sàn trực tuyến; tuyên truyền, vận động hội viên phát triển nông nghiệp an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, đô thị và công nghệ cao vừa góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vừa thúc đẩy nông nghiệp Thủ đô phát triển theo hướng xanh, bền vững, gia tăng giá trị.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Thất Lê Minh Đức và Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung trao thưởng cho các đơn vị vị xuất sắc trong cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội”. Ảnh: Văn Tuyến

Song song đó, Hội Nông dân Hà Nội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan thông qua các mô hình hàng cây, đường hoa, sử dụng các chế phẩm sinh học sử lý phụ phẩm nông nghiệp, rác hữu cơ.

Qua các hoạt động, vai trò cầu nối của tổ chức Hội giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ ngày càng được phát huy; sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giữa hội viên được tăng cường.

Bên cạnh đó, công tác tập hợp nông dân theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất tiếp tục được quan tâm thông qua việc xây dựng, phát triển các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đây là môi trường để hội viên trao đổi kỹ thuật, cùng tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm cơ hội thị trường.

Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương điểm sáng về Quỹ Hỗ trợ nông dân. Quỹ đồng hành cùng hội viên thực hiện phương án sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, liên kết và kết nối tiêu thụ, sử dụng vốn hiệu quả, phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập.

Xây dựng người nông dân mới có tri thức, kỹ năng sản xuất, trách nhiệm với cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội Nông dân thành phố Hà Nội cùng đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân trong xây dựng tổ chức Hội, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản, tham gia xây dựng nông thôn mới và chăm lo cộng đồng.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Tuyến

Nhấn mạnh vai trò, vị trí Hội Nông dân Hà Nội là đơn vị dẫn đầu về công tác Hội và phong trào nông dân của cả nước, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị Hội Nông dân Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tổ hội nghề nghiệp và mô hình phù hợp từng nhóm nông dân.

Cùng với đó, Hội tiếp tục hỗ trợ nông dân, thúc đẩy kinh tế tập thể và liên kết theo chuỗi giá trị; làm tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng, cơ sở đào tạo và thị trường; phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân; vận động, hỗ trợ nông dân kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản để nâng giá trị, thu nhập bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Đồng thời, vận động nông dân phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, an toàn, hiện đại, giảm phát thải; phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô về thị trường, văn hóa, làng nghề và nhu cầu trải nghiệm để phát triển sản phẩm đặc trưng, gắn sản xuất với dịch vụ, du lịch nông thôn và bảo tồn cảnh quan. Tiếp tục phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phát hiện, nhân rộng mô hình hiệu quả.

Song song đó, Hội cần chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ hội viên nông dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn với nhu cầu thực tế, trọng tâm là mô hình “Cán bộ số – Chi hội số – Nông dân số”. Đặc biệt, tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực và chăm lo sinh kế, an sinh cho nông dân trong quá trình đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

“Tôi tin tưởng Hội Nông dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, người nông dân văn minh, có tri thức, kỹ năng và đời sống ngày càng tốt hơn; góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm Hà Nội bày tỏ.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 26 Chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu; Hội Nông dân thành phố Hà Nội trao thưởng cho 24 đơn vị xuất sắc trong cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội”.