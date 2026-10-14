Nông dân thời kỳ mới: Năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập

Mạnh dạn đổi mới tư duy và cách làm

Trong chặng đường 40 năm đổi mới của đất nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ phương thức sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nông dân ngày nay đang từng bước tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, quan tâm nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sự chuyển biến ấy không chỉ thể hiện ở cách làm kinh tế mà còn ở tư duy mạnh dạn đổi mới và dám nghĩ, dám làm.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Cà Mau có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nuôi, khai thác thuỷ sản và phát triển các ngành nghề nông nghiệp đặc trưng. Trước yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, hiệu quả, bền vững, thời gian qua, nông dân tỉnh nhà từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý sản xuất, năng lực ứng dụng công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường.

Năm 2026, 3 nông dân của Cà Mau gồm: ông Bùi Nghĩa Hiệp (ấp Gò Cát, xã Long Ðiền), ông Huỳnh Thanh Sự (Khóm 3, phường Tân Thành) và Nguyễn Hữu Ánh (Khóm 6, phường Tân Thành) được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Ánh (Bảy Ánh) được biết đến với nghề nuôi cá chình, cá bống tượng. Quá trình theo đuổi mô hình nuôi thuỷ sản có giá trị kinh tế cao cho thấy ở ông tinh thần tìm tòi, sự nhạy bén trong sản xuất và quyết tâm khai thác tiềm năng của quê hương.

Ông Lương Quốc Ðoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho những “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”, trong đó có nông dân Nguyễn Hữu Ánh (thứ ba từ trái sang). (Ảnh Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cung cấp)

Cùng với ông Bảy Ánh, ông Bùi Nghĩa Hiệp và ông Huỳnh Thanh Sự là những gương mặt góp phần khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong công cuộc đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Mỗi người có điều kiện sản xuất, kinh nghiệm và hướng phát triển riêng, nhưng điểm chung đáng quý là sự cần cù, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống bằng sức lao động của mình. Việc biểu dương, tôn vinh không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích và đóng góp của các cá nhân này mà còn là niềm tự hào của nông dân tỉnh nhà, đặc biệt là tạo động lực để hội viên học tập kinh nghiệm, mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng.

Củng cố tổ chức Hội, tạo điểm tựa cho nông dân

Muốn xây dựng đội ngũ nông dân năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập, trước hết, phải xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, thực sự là điểm tựa tin cậy của hội viên. Hiện toàn tỉnh có 64 cơ sở hội, 814 chi hội, 3.657 tổ hội, với tổng số 142.453 hội viên nông dân. Con số này cho thấy mạng lưới rộng khắp của tổ chức Hội, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu củng cố tổ chức để bảo đảm mỗi cơ sở hội, chi hội, tổ hội thực sự trở thành nơi gắn kết hội viên, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ sản xuất và khơi dậy tinh thần thi đua trong nông dân.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Thoại nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng gần cơ sở, sát hội viên; chú trọng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản trị kinh tế hộ, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Cùng với đó, các cấp hội cần phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thông tin thị trường; thúc đẩy phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" phải gắn với hiệu quả kinh tế thực chất, tinh thần tương trợ, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Ðịnh hướng ấy càng có ý nghĩa khi toàn tỉnh có 153.311 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; 30 câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được thành lập mới và 10 câu lạc bộ “Nông dân tỷ phú” duy trì hoạt động. Ðây không chỉ là những con số về phong trào mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, tinh thần chủ động làm giàu chính đáng của nông dân. Thông qua các câu lạc bộ, hội viên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất và từng bước hình thành tư duy liên kết, hợp tác. Từ những hộ sản xuất hiệu quả, những mô hình kinh tế có triển vọng, phong trào có thêm sức lan toả, chuyển đổi tư duy từ sản xuất đơn lẻ sang hợp tác, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.

Mô hình nuôi cá chình, cá bống tượng của ông Nguyễn Hữu Ánh hằng năm mang về lợi nhuận trên 5 tỷ đồng.

Từ nền tảng tổ chức Hội ngày càng được củng cố, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được khơi dậy và những điển hình tiên tiến được nhân rộng, nông dân Cà Mau có thêm động lực bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế tự tin, chủ động. Khi nông dân thay đổi tư duy, tổ chức Hội đổi mới cách làm và các nguồn lực được kết nối hiệu quả, sức mạnh của "tam nông" (nông nghiệp - nông dân - nông thôn) sẽ được phát huy mạnh mẽ. Ðây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống nông dân, tạo động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.