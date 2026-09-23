Nông dân thành phố Huế thi đua sản xuất giỏi, chung sức giảm nghèo bền vững

Ngày 22/9/2026, Hội Nông dân thành phố Huế tổ chức Hội nghị tại xã Đan Điền

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Chí Quang, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 39 xã, phường.

Về phía xã Đan Điền có: đồng chí Lê Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Ngô Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lê Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Đặc biệt, Hội nghị có 250 đại biểu là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đại diện các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu biểu và hội viên ưu tú đại diện các xã, phường tham dự.

Đồng chí Nguyễn Chí Quang, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu tại Hội nghị

Khơi dậy tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Tại Hội nghị, Hội Nông dân thành phố phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua sản xuất, kinh doanh, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” hướng đến phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng cộng đồng. Thông qua phong trào, những hộ sản xuất, kinh doanh hiệu quả có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên, thúc đẩy tinh thần tự lực, hợp tác và cùng phát triển.

Đây cũng là cơ sở để các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò liên kết, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo sinh kế ổn định và nâng cao đời sống nông dân.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Đồng thuận hưởng ứng “Hiến đất mở đường”

Cùng với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân thành phố phát động hưởng ứng Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026–2030.

Tại Hội nghị, đại diện hội viên nông dân đã phát biểu hưởng ứng phong trào và Cuộc vận động, thể hiện tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và quyết tâm trong thực hiện các nội dung được phát động.

Cuộc vận động góp phần phát huy vai trò của người dân trong xây dựng hạ tầng và phát triển địa phương. Sự đồng thuận, tự nguyện chung sức của người dân có ý nghĩa thiết thực trong tạo điều kiện mở rộng, hoàn thiện hệ thống đường giao thông, phục vụ đi lại, sản xuất, lưu thông hàng hóa và đời sống dân cư.

Các đại biểu ký kết thực hiện phong trào được phát động

39 xã, phường ký kết thực hiện phong trào

Một điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị là Hội Nông dân các xã, phường đã ký kết thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và hưởng ứng Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026-2030.

Nội dung ký kết tập trung vào hai nhiệm vụ được Hội Nông dân thành phố phát động: tổ chức thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết hỗ trợ nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; đồng thời hưởng ứng, triển khai Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” trong giai đoạn 2026–2030.

Việc ký kết thể hiện sự thống nhất, trách nhiệm và quyết tâm của Hội Nông dân các xã, phường trong việc đưa các nội dung phát động thành hoạt động cụ thể tại cơ sở; qua đó tiếp tục tập hợp, vận động cán bộ, hội viên, nông dân cùng tham gia phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau trong sản xuất và chung sức xây dựng địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

Từ sức dân đến phát triển nông nghiệp bền vững

Trong tiến trình phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, xanh và bền vững, việc phát huy nội lực của nông dân có ý nghĩa quan trọng. Khi tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được gắn với đoàn kết, hỗ trợ nhau giảm nghèo và trách nhiệm với cộng đồng, phong trào sẽ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế nông thôn.

Từ Hội nghị tại xã Đan Điền, tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và hưởng ứng “Hiến đất mở đường” được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội, trở thành những hành động thiết thực ở từng địa bàn.

Qua đó, Hội Nông dân thành phố Huế tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp sức dân, khuyến khích nông dân năng động, sáng tạo, hợp tác và phát triển sản xuất; góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, đời sống nông dân ngày càng nâng cao, cộng đồng nông thôn đoàn kết và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bền vững./.