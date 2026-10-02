Nông dân Thanh Hóa đoạt giải cao tại Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc

Nông dân Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu Máy tinh lọc mật ong NH-10/70.

Máy tinh lọc mật ong NH-10/70 được ông Nguyễn Mạnh Hùng nghiên cứu, thiết kế nhằm khắc phục những hạn chế trong xử lý mật ong sau thu hoạch. Theo tác giả, các phương pháp và thiết bị tinh lọc mật ong trước đây còn khó khăn trong việc loại bỏ tạp chất nhỏ, xử lý vi khuẩn; một số thiết bị có kích thước lớn, sử dụng điện 3 pha, công suất cao, giá thành lên tới hàng trăm triệu đồng, chưa phù hợp với điều kiện sản xuất của các hộ nuôi ong, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi.

Điểm mới của máy NH-10/70 là tích hợp hệ thống đánh phá kết tinh, bơm trộn mật ong với khí sạch tạo các bọt khí kích thước rất nhỏ; kết hợp với hệ thống lọc thô, lọc tinh và chiếu tia UV. Qua quá trình tuần hoàn, các tạp chất và xác vi khuẩn được xử lý, thu hồi, giúp mật ong sau tinh lọc sạch hơn. Máy được thiết kế theo quy trình khép kín, góp phần hạn chế nguy cơ mất vệ sinh trong quá trình xử lý và đóng chai.

So với một số thiết bị cùng loại, NH-10/70 có thiết kế nhỏ gọn, có bánh xe, sử dụng nguồn điện sinh hoạt 220V, một pha; nguyên liệu đầu vào linh hoạt từ 10 đến 70 lít, hạn chế lượng mật ong tồn đọng trong máy và phù hợp với quy mô sản xuất hộ gia đình.

Theo hồ sơ dự thi, giá máy khoảng 80-90 triệu đồng; phiên bản rút gọn có giá từ 50-60 triệu đồng.

Nông dân Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các đơn vị sử dụng máy tinh lọc mật ong NH-10/70 có phản hồi tích cực.

Việc ứng dụng máy tinh lọc góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm mật ong và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nuôi ong.

Theo tác giả, máy đã được đưa vào sử dụng từ năm 2018 tại nhiều cơ sở sản xuất mật ong trong và ngoài tỉnh. Một số sản phẩm sau khi áp dụng công nghệ tinh lọc đã được công nhận sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, các đơn vị sử dụng máy đều có phản hồi tích cực, cho thấy khả năng ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.

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