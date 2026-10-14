Nông dân Thái Nguyên đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị nông sản

Hành trình ấy mở ra cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu người nông dân phải chủ động thích ứng với những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.

Thu hái chè tại Hợp tác xã chè La Bằng.

Với bà Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) chè La Bằng, sản xuất chè trong thời đại số không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống. Muốn sản phẩm đứng vững, HTX phải kiểm soát chất lượng từ vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến, minh bạch nguồn gốc và chủ động quảng bá trên các nền tảng số.

Sản phẩm Thanh Hải Trà (Trà Tôm nõn thượng hạng) của HTX đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia là dấu mốc cho quá trình kiên trì nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị cho chè La Bằng. Kết quả này cũng cho thấy tiềm năng của cây chè địa phương có thể được khai thác hiệu quả hơn khi sản xuất gắn với tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu thị trường.

Cùng hướng đi đó, anh Lê Văn Hiếu, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX chế biến nông sản Võ Nhai, lựa chọn phát triển sản phẩm từ lợi thế nông sản bản địa.

Thay vì chủ yếu bán nguyên liệu thô, HTX chú trọng chế biến, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn. Với anh Hiếu, mỗi sản phẩm không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của địa phương.

Sản phẩm từ nông sản địa phương của Hợp tác xã chế biến nông sản Võ Nhai.

Từ những mô hình này có thể thấy, người nông dân đang dần chuyển từ tư duy sản xuất những gì mình có sang phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, đổi mới không chỉ là đầu tư máy móc hay sử dụng công nghệ, mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong cách tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và chủ động xây dựng thương hiệu. Đây cũng là thách thức đối với nhiều hộ sản xuất khi nguồn lực còn hạn chế, quy mô nhỏ và khả năng tiếp cận thị trường chưa đồng đều.

Sản xuất mỳ gạo tại Hợp tác xã nông sản Phú Lương.

Để những nỗ lực riêng lẻ trở thành sức mạnh chung, vai trò của tổ chức Hội Nông dân ngày càng quan trọng. Với gần 199 nghìn hội viên, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên có điều kiện tập hợp, đoàn kết nông dân, đồng thời làm cầu nối đưa hội viên tiếp cận khoa học công nghệ, nguồn vốn, kiến thức thị trường và các mô hình sản xuất hiệu quả.

Thực tế trong thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã phát huy tốt vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn chặt với nhu cầu thiết thực của hội viên, nông dân.

Các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Bán hàng trên sàn thương mại điện tử được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp lựa chọn.

Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, từng bước nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, đặc biệt là sản phẩm chè Thái Nguyên. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Phan Thanh Hà, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của các cấp Hội, hướng tới đồng hành thực chất hơn với hội viên trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết theo chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hội sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động trọng tâm vào 4 nội dung, gồm: Tập huấn nâng cao kiến thức, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nhiều hơn với khoa học công nghệ, kết nối thị trường và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp và sức cạnh tranh cao, người nông dân không thể chỉ dừng ở việc làm ra sản phẩm tốt, mà còn biết tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra bền vững.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng sự đồng hành của tổ chức Hội, nông dân Thái Nguyên đang từng bước phát huy lợi thế quê hương, chủ động thích ứng và tạo dựng vị thế mới cho nông sản địa phương.