Nông dân Tam Nông thu hoạch lúa sinh thái trúng mùa, được giá

Thu hoạch lúa sinh thái tại ô bao số 25, Hợp tác xã Phú Xuân, xã Tam Nông.

Vụ này, ô bao số 25 có 271 ha lúa được sản xuất theo mô hình sinh thái, đạt năng suất từ 6,8 - 7 tấn/ha, cao hơn vụ hè thu trước đó hơn 1 tấn/ha. Giá bán tại ruộng từ 7.600 - 7.800 đồng/kg, tăng gần 1.000 đồng/kg so với vụ trước. Theo đánh giá của nông dân, thời tiết tương đối thuận lợi, lúa ít bị sâu bệnh, góp phần giúp bà con có vụ mùa đạt hiệu quả.

Sau khi trừ chi phí, nông dân tham gia mô hình đạt lợi nhuận từ 28 - 30 triệu đồng/ha, cao hơn ruộng ngoài mô hình từ 5 - 7 triệu đồng/ha. Kết quả này mang lại niềm phấn khởi cho bà con khi tiếp tục áp dụng phương thức canh tác gắn với bảo tồn sếu đầu đỏ.

Lúa sinh thái được thu mua ngay sau thu hoạch nhằm bảo đảm chất lượng.

Tham gia mô hình, nông dân được ngành Nông nghiệp tỉnh và xã hướng dẫn áp dụng các giải pháp kỹ thuật như: Sạ thưa, bón vùi phân hữu cơ trước khi gieo sạ, sử dụng thiết bị bay không người lái để sạ lúa, bón phân và phun thuốc. Bà con sử dụng thuốc sinh học để phòng trừ dịch hại; không đốt rơm mà dùng nấm vi sinh phân hủy, kết hợp cày vùi vào đất.

Ông Lê Văn Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Phú Xuân, cho biết nông dân rất phấn khởi khi một số diện tích đã thu hoạch đạt 7 tấn/ha, bán với giá 7.700 đồng/kg.

“Nông dân tham gia mô hình canh tác theo hướng giảm phân, giảm giống, giảm thuốc nên lợi nhuận cao hơn những người sản xuất ngoài mô hình. Việc sử dụng phân hữu cơ giúp lúa giữ được màu lá xanh, ít bị bệnh do vi khuẩn. Năng suất tương đương nhưng chi phí thấp hơn là yếu tố giúp nông dân tham gia mô hình nâng hiệu quả sản xuất trong vụ thu đông năm nay", ông Hùng chia sẻ.