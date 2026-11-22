Từng chậu địa lan, gốc nhất chi mai, đào phai được chăm chút tỉ mỉ, gửi gắm kỳ vọng về một vụ hoa thắng lợi.

Nông dân Tả Phìn chăm sóc địa lan.

Tả Phìn từ lâu được biết đến là vùng trồng hoa nổi tiếng, trong đó địa lan Trần Mộng và nhất chi mai là những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường. Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ, điều kiện tự nhiên phù hợp, người dân địa phương đã phát triển nghề trồng hoa thành hướng sản xuất hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.

Gia đình ông Vàng A Cấu, thôn Can Ngài năm nay cung cấp cho thị trường tết hơn 300 chậu địa lan. Bắt đầu trồng địa lan từ năm 2010, mỗi năm gia đình có thể thu 200 - 300 triệu đồng từ trồng địa lan, cao gấp nhiều lần trồng ngô, trồng lúa.

Trồng địa lan hiệu quả phụ thuộc phần nhiều vào kỹ thuật chăm sóc của nông dân. Vì thế, ông Cấu và người trồng lan ở Tả Phìn đã phải đúc rút kinh nghiệm, nhìn hướng mặt trời để xoay các chậu hoa đón đủ nắng, tiên lượng thời tiết để di chuyển hoa về vùng ấm áp khi rét đậm, rét hại xảy ra. Hầu hết các gia đình đều phải vất vả bỏ công sức chăm cây cả năm, chờ đến tết bán mới có thu nhập.

Ông Vàng A Cấu, thôn Can Ngài, xã Tả Phìn cho biết: So với trồng ngô, trồng lúa thì trồng địa lan không tốn nhiều công chăm sóc, hiệu quả kinh tế lại cao hơn. Thời tiết năm nay khá thuận lợi, địa lan không xuất hiện nhiều sâu bệnh hại, tôi hi vọng vụ hoa Tết đem lại thu nhập cao.

Ông Vàng A Cấu dồn sức chăm sóc địa lan để bán dịp Tết.

Những năm trước, địa lan bán được giá, có chậu có thể đạt giá 20 - 40 triệu đồng, nhưng mấy năm trở lại đây thị trường bão hoà, giá địa lan ổn định ở mức trung bình. Tuy nhiên duy trì trồng địa lan, nông dân Tả Phìn vẫn có thể đạt thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Tại các vườn nhất chi mai, nông dân cũng đang vào vụ cao điểm chăm sóc. Các chủ vườn trực tiếp làm hoặc thuê lao động để tạo dáng, tỉa cành, theo dõi quá trình hình thành nụ và diễn biến thời tiết để điều chỉnh chế độ chăm sóc. Đây là công đoạn quan trọng bởi hoa nở sớm hoặc muộn đều ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm. Trước nguy cơ rét đậm, rét hại và sương muối, các nhà vườn chú trọng bảo vệ cây, hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết vùng cao.

Gia đình anh Lê Văn Thiết, quê gốc ở Thanh Hoá đến Tả Phìn lập nghiệp nhiều năm nay. Anh bắt đầu trồng nhất chi mai cách đây 8 năm. Tết Đinh Mùi 2027, gia đình anh dự kiến cho ra thị trường 2.000 cây nhất chi mai. Tết Bính Ngọ 2026 là năm đầy biến động, thời tiết bất lợi nên vụ hoa thua lỗ, vì vậy, vụ hoa Tết 2027 đem theo nhiều kỳ vọng của gia đình.

Anh Lê Văn Thiết, thôn Sả Séng, xã Tả Phìn cho biết: Nhất chi mai khó tính hơn các loại hoa, cây cảnh khác nên người trồng phải chú ý đến khâu chăm sóc và phòng bệnh cho cây. Cây hay bị một số loại bệnh như rệp, nhện đỏ, thối mốc. Tuy nhiên nếu thị trường ổn định, người trồng có thể thu tiền tỉ từ mỗi vụ hoa Tết.

Những vườn nhất chi mai trồng ở thôn Sả Séng.

Anh Lê Văn Thiết cũng chia sẻ thêm: Để hoa nở đẹp đúng vào dịp Tết thì công đoạn quan trọng là phải phòng trừ sâu bệnh. Kiểm tra cây có biểu hiện sâu bệnh kịp thời đánh chặn. Vào thời điểm cuối tháng 10 lên chậu cho bộ rễ ổn định để hoa vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Những năm gần đây, hoa chơi Tết đã trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng của người dân Tả Phìn. Hiện xã Tả Phìn có trên 20 ha diện tích trồng hoa cắt cành, 50.000 chậu địa lan, hơn 17.000 cây nhất chi mai và đào phai cung cấp cho thị trường tết. Doanh thu từ trồng và sản xuất hoa Tết năm nay dự ước đạt 70 tỷ đồng.

Anh Lê Văn Thiết phòng bệnh cho nhất chi mai.

Ông Lê Hữu Khải - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tả Phìn cho biết: Đến thời điểm này, xã chỉ đạo các nhà vườn tập trung nhân lực chăm sóc hoa Tết; nâng cao kỹ thuật chăm sóc hoa để hoa đạt chất lượng tốt, nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng.

Từ những vườn hoa trên sườn núi, người dân Tả Phìn từng bước khẳng định thương hiệu hoa Tết của địa phương. Mỗi nụ hoa được chăm chút hôm nay không chỉ mang theo sắc xuân đến mọi miền mà còn mở ra kỳ vọng về mùa vụ bội thu, góp phần nâng cao thu nhập và làm giàu trên chính quê hương.