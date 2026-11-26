Nhiều hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại được Hội Nông dân tỉnh tổ chức giúp các hội viên, HTX quảng bá, giới thiệu nông sản.

Toàn tỉnh hiện có trên 171.500 hội viên nông dân, sinh hoạt tại 1.361 chi hội; 135 chi hội nông dân nghề nghiệp với 2.768 thành viên và 235 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 2.065 hội viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần xây dựng cộng đồng nông thôn đoàn kết, phát triển. Cùng với củng cố tổ chức Hội, các cấp Hội chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng cho hội viên, nhất là năng lực tiếp cận và ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Hội viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng công nghệ số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp cận các nền tảng truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

Sản phẩm của các HTX được giới thiệu thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết: Trong năm 2026, toàn tỉnh có 7.184 hội viên được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng số; các cấp Hội đã hỗ trợ 5.775 hội viên cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam; 34.200 hộ nông dân có tài khoản trên các sàn thương mại điện tử. Cùng với nâng cao năng lực công nghệ, Hội chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được duy trì, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn.

Mô hình trồng cam hữu cơ của nông dân bản Hợp Thành, xã Vân Hồ.

Các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động được lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Thông qua các phong trào, như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, “Nông dân bảo vệ môi trường”,... nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt - việc tốt được biểu dương, nhân rộng. Năm 2026, toàn tỉnh có trên 3.000 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Mô hình trồng bí xanh hữu cơ của nông dân xã Xuân Nha.

Thăm mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Phan Thị Cúc, bản Thống Nhất, xã Tô Múa, trong khu vườn rộng hơn 2 ha, gia đình chị trồng nhiều loại cây ăn quả, kết hợp trồng chè và chăn nuôi bò sinh sản, tạo nguồn thu nhập ổn định. Chị Cúc chia sẻ: Trước đây, thu nhập chính của gia đình chủ yếu là trồng chè và một số loại rau màu giá trị kinh tế thấp. Năm 2021, được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi đã mạnh dạn chuyển hướng trồng cây ăn quả, chăn nuôi làm hàng hóa. Đến nay, gia đình đang duy trì hơn 300 cây nhãn Miền Thiết; 100 cây bưởi da xanh trồng xen với chè và nuôi 4 con bò sinh sản. Năm 2026, tổng thu nhập của gia đình đạt trên 350 triệu đồng, đồng thời, tạo thu nhập thời vụ cho từ 2-3 lao động địa phương.

Nông dân xã Vân Hồ quảng bá nông sản trên mạng xã hội.

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông dân, tập trung vào đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp và hỗ trợ vốn sản xuất. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã phối hợp đào tạo nghề cho 2.351 lao động nông thôn; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.796 lượt người; cung ứng 314 tấn vật tư nông nghiệp trả chậm cho hội viên. Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp tục được quản lý, phát triển và sử dụng hiệu quả. Năm 2026, tổng nguồn quỹ do Hội Nông dân tỉnh quản lý đạt gần 77,6 tỷ đồng, triển khai cho vay 187 dự án với 1.480 hộ hội viên được tiếp cận nguồn vốn. Qua đó, tạo thêm nguồn lực để nông dân đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng quy mô các mô hình kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Mô hình nuôi bò vỗ béo của nông dân bản Thống Nhất, xã Tô Múa.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số; hằng năm có từ 60% số hộ hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó 50% đạt danh hiệu các cấp, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với nhu cầu của hội viên. Đồng thời, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, đưa tiếng nói của nông dân đến gần hơn với cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của nông dân, tạo động lực để hội viên cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.