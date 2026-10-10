Nông dân Quảng Ninh mạnh dạn trồng thử nghiệm giống nho sữa Hàn Quốc

Từ tháng 1/2026, gia đình anh Kiên bắt đầu xuống giống trên diện tích hơn 720 m², với gần 100 gốc nho. Đến nay, cây đang trong giai đoạn sinh trưởng, dự kiến cho thu hoạch vụ đầu tiên vào xuân – hè năm 2027 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và cây phát triển ổn định.

Từ những kiến thức tự tìm hiểu gia đình anh Kiên đã mạnh dạn trồng thử nghiệm giống nho sữa Hàn Quốc

Theo anh Kiên, việc lựa chọn nho sữa Hàn Quốc xuất phát từ mong muốn tìm thêm một hướng sản xuất mới cho gia đình. Trước khi bắt tay vào trồng, anh tìm hiểu về đặc tính của giống, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện sinh trưởng để có sự chuẩn bị phù hợp.

“Tôi xác định đây là giống cây mới nên không thể làm theo kinh nghiệm của những cây trồng quen thuộc. Mình phải tìm hiểu kỹ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc. Trước mắt, tôi muốn theo dõi cây phát triển thế nào trong điều kiện thực tế ở đây rồi mới tính bước tiếp theo”, anh Kiên chia sẻ.

Trong quá trình chăm sóc, anh Kiên thường xuyên theo dõi sự phát triển của cây, chú ý điều chỉnh kỹ thuật theo từng giai đoạn sinh trưởng. Đây cũng là quá trình để gia đình tích lũy kinh nghiệm với một giống cây còn mới đối với sản xuất của gia đình.

Hiện vườn nho chưa bước vào giai đoạn thu hoạch nên chưa có cơ sở để đánh giá năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Vụ đầu tiên dự kiến vào xuân – hè năm 2027 sẽ là căn cứ thực tế để anh Kiên đánh giá khả năng thích nghi của giống nho với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại khu An Biên, phường Đông Triều.

Hiện tại toàn bộ diện tích nho sữa Hàn Quốc phát triển tốt

Anh Kiên cho biết thêm: “Tôi chưa đặt mục tiêu mở rộng ngay. Quan trọng nhất là phải chờ đến khi cây cho quả để xem năng suất, chất lượng thế nào và hiệu quả ra sao. Nếu kết quả tốt, tôi sẽ tiếp tục đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm với những người có nhu cầu tìm hiểu”.

Được biết Hội Nông dân phường Đông Triều luôn khuyến khích hội viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất. Với mô hình nho sữa Hàn Quốc của gia đình anh Phạm Văn Kiên, kết quả vụ thu hoạch đầu tiên sẽ là căn cứ để gia đình quyết định hướng đầu tư tiếp theo, đồng thời Hội có thêm cơ sở để theo dõi, trao đổi kinh nghiệm và đánh giá khả năng áp dụng tại địa phương.

Từ việc trồng hơn 2 sào đất với gần 100 gốc nho đầu tiên của gia đình anh Kiên và kết quả vụ thu hoạch xuân – hè năm 2027 sẽ là cơ sở đầy đủ để phường Đông Triều đánh giá về khả năng thích nghi, năng suất và hiệu quả của giống nho sữa Hàn Quốc trên đồng đất An Biên. Từ đó nhân rộng ra các hộ gia đình khác để phát triển mô hình kinh tế mới từ giống nho sữa Hàn Quốc.