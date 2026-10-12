Nông dân phường Thục Phán phối hợp làm đường nội đồng tại tổ dân phố Nặm Lìn

Công trình có chiều dài 100 m, rộng 2,5 m, kinh phí huy động khoảng 30 triệu đồng từ hội viên nông dân và các nguồn ủng hộ. Hội Nông dân phường phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng, bê tông hóa tuyến đường.

Hội viên nông dân và nhân dân tổ dân phố Nặm Lìn đổ bê tông tuyến đường nội đồng.

Tổ dân phố Nặm Lìn có 260 hộ dân, trong đó 18 hộ có nương, rẫy sử dụng tuyến đường để phục vụ sản xuất. Trước đây, đường đất chỉ rộng hơn 1 m, việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa thu hoạch. Khi triển khai công trình, các hộ đều đồng thuận tham gia; nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, bố trí nhân lực hỗ trợ thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường.

Công trình được đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản sau thu hoạch, giảm công sức lao động. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong vận động hội viên, huy động nguồn lực cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất tại các khu dân cư hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường trung tâm của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và nâng cao đời sống người dân.