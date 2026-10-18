Nông dân Phường Lý Văn Lâm tăng thu nhập từ dưa gang

Nhận thấy dưa gang dễ trồng, thích nghi tốt, ít sâu bệnh và không tốn nhiều công chăm sóc, hơn 10 năm nay, gia đình ông Lâm Hoàng Sơn (khóm Thạnh Điền) đều xuống giống ngay sau vụ dưa hấu Tết. Những ngày này, ông đang tất bật thu hoạch dưa gang giao cho thương lái.

Ông Lâm Hoàng Sơn ở khóm Thạnh Điền, Phường Lý Văn Lâm (bìa trái), phấn khởi chia sẻ mỗi năm ruộng dưa gang đem đến thu nhập cho gia đình khoảng 100 triệu đồng.

Với 3.500 m² đất, ông Sơn trồng khoảng 3.000 dây dưa gang, thời gian mỗi vụ chỉ kéo dài khoảng 55 ngày. Từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch, gia đình xuống giống duy trì 3 vụ liên tiếp, trước khi chuyển sang trồng dưa hấu phục vụ thị trường Tết.

Để giảm chi phí sản xuất, nâng cao lợi nhuận, ông Sơn tận dụng lại màng phủ, vật tư còn tốt từ vụ dưa hấu trước và chủ động hoàn toàn nguồn giống.

"Trồng dưa gang có thể làm số lượng lớn, thời gian thu hoạch ngắn và tiêu thụ rất thuận lợi. Bình quân mỗi công thu được từ 2-2,5 tấn. Giá bán dao động 7.000-10.000 đồng/kg tuỳ thời điểm và kích cỡ trái. Nhờ xoay vòng nhiều vụ, mỗi năm dưa gang mang về cho gia đình khoảng 100 triệu đồng", ông Sơn hồ hởi chia sẻ.

Bà Cao Mỹ Hiền (khóm Bà Điều, Phường Lý Văn Lâm) cần mẫn chăm sóc từng dây dưa gang đang cho trái.

Không chỉ bán trái tươi, một số hộ dân tại Phường Lý Văn Lâm còn chế biến dưa gang muối. Mỗi ngày, gia đình bà Cao Mỹ Hiền (khóm Bà Điều) cung cấp ra thị trường khoảng 20 kg dưa muối với giá ổn định từ 18.000-20.000 đồng/kg.

"Dưa gang muối để được lâu, đầu ra ổn định nên tôi chọn trồng dưa gang để làm nguyên liệu muối chua thay vì trồng các loại hoa màu khác ", bà Hiền chia sẻ.

Để chủ động nguồn nguyên liệu, gia đình bà Hiền chủ động ươm, xuống giống luân phiên trên diện tích khoảng 8.000 m². Sau mỗi vụ dưa còn luân canh các loại rau màu, nhằm tận dụng tối đa diện tích đất sản xuất, đồng thời hạn chế tình trạng đất bạc màu và tích tụ sâu bệnh.

Nhờ sản xuất liên tục và có đầu ra ổn định, mỗi năm gia đình bà Hiền thu nhập khoảng 100 triệu đồng từ dưa gang, chưa kể nguồn thu từ các loại rau màu luân canh khác.

Dưa gang muối của gia đình bà Cao Mỹ Hiền (khóm Bà Điều, Phường Lý Văn Lâm) được tiểu thương đặt hàng, có đầu ra ổn định.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Phường Lý Văn Lâm, cho biết: Cây dưa gang đã thực sự chứng minh được tính phù hợp trên thổ nhưỡng địa phương, mang lại nguồn thu nhập ổn định và cải thiện đáng kể đời sống hộ dân.

“Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động hội viên nhân rộng mô hình theo hướng gắn với nhu cầu thị trường, tránh tình trạng phát triển tự phát cung vượt cầu”, ông Nguyễn Chí Thành cho biết thêm.

Từ những thửa đất trống hay từng sản xuất kém hiệu quả, sự linh hoạt của nông dân Phường Lý Văn Lâm đang biến cây dưa gang thành "cây làm giàu", góp phần đa dạng hoá sắc màu nông nghiệp ven đô./.