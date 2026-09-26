Nông dân Phùn Văn Hòa đoạt giải tại cuộc thi 'Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc'

Trồng cây địa liền bản địa theo hướng hàng hóa thông qua mô hình canh tác đa tầng của anh Phùn Văn Hoà.

Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc” lần thứ XI do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 24 giải thưởng (gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích) trên các lĩnh vực: Trồng trọt - Sinh học - Môi trường; Chăn nuôi - Thủy sản; Cơ khí - Chế biến.

Giải pháp “Phát triển cây địa liền bản địa theo hướng hàng hóa thông qua mô hình canh tác đa tầng, đa giá trị nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân đồng bào dân tộc thiểu số” do anh Phùn Văn Hòa (xã Quảng Đức) thực hiện đã đạt Giải Khuyến khích ở lĩnh vực Trồng trọt, Sinh học và Môi trường.

Mô hình của anh Phùn Văn Hòa được Hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ tính thực tế và khả năng nhân rộng. Việc đưa cây địa liền bản địa vào trồng theo phương thức canh tác đa tầng, đa giá trị giúp bà con khai thác tốt tiềm năng đất đai vùng cao, góp phần giữ gìn nguồn gen cây thuốc quý, giúp người dân thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ sang làm nông nghiệp hàng hóa./.