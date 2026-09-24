Nông dân Phú Nghĩa tập trung sản xuất nông nghiệp sạch

Những cánh đồng bưởi hữu cơ trĩu quả, những trang trại ứng dụng công nghệ cao không chỉ đem lại thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn khẳng định sức sống mới của nông thôn ven đô.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa thăm mô hình trang trại trồng bưởi Diễn, bưởi chum Phú Nghĩa của ông Lê Hữu Diện ở thôn Trung Cao 1, xã Phú Nghĩa. Ảnh: HND

Khi nông dân chủ động "đổi dòng" sản xuất

Về xã Phú Nghĩa vào những ngày giữa tháng 9-2026, dọc các tuyến đường thôn, ngõ xóm là sắc xanh bạt ngàn của những vườn bưởi, vườn cây ăn quả đang kỳ thu hoạch.

Triển khai các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp của thành phố và địa phương, Hội Nông dân xã Phú Nghĩa đã phát huy vai trò nòng cốt, đồng hành cùng hội viên đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nông dân nơi đây không còn sản xuất theo phương thức truyền thống, manh mún, mà từng bước chuyển sang quy mô trang trại, gia trại tập trung, nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và sử dụng máy móc trong sản xuất nông nghiệp giúp nông dân xã Phú Nghĩa giảm chi phí, sức lao động và tăng năng suất. Ảnh: HND

Thông qua sự hỗ trợ về nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật và liên kết tiêu thụ, xã Phú Nghĩa đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả cao. Nhờ đó, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của bà con không ngừng được nâng lên, đóng góp tích cực vào tiêu chí phát triển kinh tế của xã.

Điển hình là mô hình trang trại gò Đồng Đấu ở thôn Trung Cao 1 với cách làm nông nghiệp đầy sáng tạo của nông dân Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang, đồng thời là hội viên Hội Nông dân xã.

Ông Diện chia sẻ: Năm 2004, tôi bắt đầu trồng 160 cây bưởi Diễn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, năm 2014 tôi đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam mua thêm 400 cây giống. Sau 10 năm chăm sóc, hầu hết các cây đều cho trái ngọt, riêng có 4 cây "gan lì", đến năm thứ 11 mới bất ngờ đơm hoa kết trái. Đặc biệt, quả sinh ra có hình dáng rất độc đáo, giống như chiếc chum nhỏ, chín sớm vào đúng dịp rằm tháng Tám âm lịch, vỏ mỏng, múi bưởi có vị ngọt thanh mát, chua nhẹ.

Nhận thấy sự khác lạ, ông Diện đem quả bưởi đến Trung tâm Nông nghiệp Sinh thái và Đào tạo nghề - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, để nghiên cứu. Các nhà khoa học đã lấy mẫu cành, lá kiểm tra gen và xác định đây là dòng đột biến tự nhiên, không trùng với bất kỳ giống bưởi nào hiện có.

Mô hình trang trại trồng bưởi Diễn, bưởi chum Phú Nghĩa của ông Lê Hữu Diện cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: HND

Được sự định hướng, thống nhất của chính quyền địa phương và Hội Nông dân xã Phú Nghĩa, giống bưởi quý này chính thức được đặt tên gắn liền với địa danh quê hương: "Bưởi chum Phú Nghĩa".

Đến tháng 9-2026, các đơn vị chức năng xã cùng các chuyên gia Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã về nghiệm thu thành quả ghép dòng bưởi chum này trên diện tích đạt chuẩn chứng nhận hữu cơ.

Hiện, trang trại của ông Diện đã ghép thành công 30 cây bưởi chum Phú Nghĩa, bình quân đạt 50 quả/cây, thu hoạch được 1.500 quả với giá bán ổn định 50.000 đồng/quả, mang lại doanh thu 75 triệu đồng. Ngoài ra, 400 cây bưởi Diễn hữu cơ có sản lượng khoảng 28.000 quả/năm, giá bán dao động từ 25.000-30.000 đồng/quả.

“Dự kiến cuối năm 2026, cùng với sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục chuyển đổi ghép bưởi chum Phú Nghĩa vào 100 cây bưởi Diễn 12 năm tuổi nhằm rải vụ, nâng cao hơn nữa giá trị thu nhập trên cùng một diện tích canh tác”, ông Lê Hữu Diện thông tin thêm.

Mô hình trồng rau ứng dụng kỹ thuật hiện đại của hội viên nông dân Nguyễn Thành Trung cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: HND

Không chỉ trang trại của ông Lê Hữu Diện, sản xuất nông nghiệp tại Phú Nghĩa còn có nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại đa dạng, ứng dụng kỹ thuật hiện đại như mô hình trồng các loại rau củ quả trên diện tích hơn 1ha của hội viên Nguyễn Thành Trung ở chi hội Yên Trường, cho thu nhập gần 400 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi gà của Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Sơn…

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa Nguyễn Gia Tư cho biết: Trên địa bàn xã, phong trào tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra sôi nổi. Các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, mô hình trồng ăn quả giá trị cao (như bưởi, cam, nhãn…), mô hình trồng rau an toàn tập trung tại các thôn đã và đang phát huy hiệu quả.

Nhiều hộ gia đình nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị trường, áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn VietGAP, hữu cơ, đã vươn lên trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố và cấp xã, thu nhập bình quân đạt từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Đồng hành với hội viên, nông dân nâng tầm nông sản

Song song với việc nâng cao năng suất, Hội Nông dân xã Phú Nghĩa cũng tích cực hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và đưa nông sản lên các sàn giao dịch thương mại điện tử, tham gia các hội chợ kết nối cung - cầu nông sản an toàn của thành phố Hà Nội. Việc này giúp sản phẩm nông nghiệp Phú Nghĩa không chỉ có chỗ đứng vững chắc tại thị trường địa phương mà còn vươn xa ra các quận nội thành.

Hội Nông dân xã hỗ trợ ông Lê Hữu Diện buổi livestrem quảng bá sản phẩm bưởi chum trong tháng 9-2026. Ảnh: HND

Đặc biệt, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần phát huy lợi thế cho địa phương. Đến nay, xã Phú nghĩa có 137 sản phẩm OCOP, trong đó 60 sản phẩm đạt 3 sao, 76 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Những sản phẩm có lợi thế, có giá trị kinh tế cao, tiềm năng, thế mạnh của xã tạo ra giá trị, góp phần bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã.

Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã đã triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, giúp hàng trăm lượt hội viên có nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, mua sắm máy móc, trang thiết bị nông nghiệp.

Đồng thời, Hội chú trọng xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sạch. Sự gắn kết giữa "nhà nông - nhà khoa học - nhà quản lý" được thể hiện rõ nét qua các chương trình liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội… để đưa những giống cây mới, quy trình kỹ thuật tiên tiến về tận vườn, tận trang trại cho nông dân.

Mô hình chăn nuôi gà ở xã Phú Nghĩa giúp mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. Ảnh: HND

"Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Trọng tâm là phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các hội thảo khoa học, hoàn thiện quy trình canh tác và khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng như bưởi chum Phú Nghĩa. Qua đó, giúp nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân"- Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa Nguyễn Gia Tư chia sẻ.

Những thành tựu đạt được trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở Phú Nghĩ chính là minh chứng rõ nét cho tư duy sáng tạo, sự cần cù, chịu khó của người nông dân, là tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục bứt phá, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.