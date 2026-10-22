Nông dân Phú Nghĩa bắt tay làm kinh tế số

Trong đó, việc tập trung xây dựng, củng cố và phát triển mô hình chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp số được xem là khâu đột phá, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hội viên, vừa tạo nguồn sinh lực mới cho phong trào nông dân.

Những hộ làm nghề mây, tre, giang đan ở Phú Nghĩa tích cực sản xuất những sản phẩm đặc trưng, độc, lạ. Ảnh: Ánh Dương

Xây dựng những Chi hội Nông dân nghề nghiệp “số”

Phú Nghĩa là địa phương có truyền thống lâu đời về phát triển ngành nghề thủ công, nổi tiếng với làng nghề mây tre đan Phú Vinh. Qua nhiều thế hệ, nghề mây tre đan không chỉ là sinh kế gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân mà còn là di sản văn hóa, nét đẹp truyền thống cần được gìn giữ và phát triển.

Tuy nhiên, trước yêu cầu cạnh tranh gay gắt của thị trường, các cơ sở sản xuất và hộ gia đình tại địa phương từng gặp không ít khó khăn do sản xuất nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết chuỗi cũng như chưa chủ động trong việc áp dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc liên kết sản xuất và tổ chức lại lực lượng lao động nông thôn, Hội Nông dân xã Phú Nghĩa đã tích cực triển khai Đề án xây dựng Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa Nguyễn Gia Tư nhấn mạnh: Sự khác biệt và bứt phá của các chi hội nông dân nghề nghiệp mới này nằm ở lĩnh vực “chuyển đổi số”.

Không dừng lại ở cách làm truyền thống hay những buổi họp sinh hoạt mang tính hình thức, các chi hội được vận hành trên tinh thần "5 tự" (tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự cùng hưởng lợi) và "5 cùng" (cùng ngành nghề, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm, cùng hưởng lợi).

Xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp số giúp các hộ làm nghề ở xã Phú Nghĩa gắn kết, hợp tác, chia sẻ năng lực sản xuất. Ảnh: Ánh Dương

Điển hình như Chi hội Nông dân nghề nghiệp số mây tre đan thôn Phú Vinh đã quy tụ 50 thành viên. Họ đều là những chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn, các nghệ nhân, thợ giỏi tâm huyết trên địa bàn xã.

Việc Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng cùng Ban Chấp hành gồm 7 thành viên giàu kinh nghiệm đã khẳng định uy tín và sức hút mạnh mẽ của mô hình ngay từ ngày đầu ra mắt.

Ngay sau khi thành lập, các hội viên đã lập tức kết nối trên các nền tảng trực tuyến, mở đầu là nhóm zalo chung. Đây không chỉ là nơi gửi thông báo, mà đã trở thành một "sàn giao dịch thu nhỏ" và "diễn đàn tri thức" hoạt động 24/7. Tại đây, mọi thông tin từ biến động giá nguyên liệu mây tre, mẫu mã đang "hot" trên thị trường, đến các đơn hàng lớn cần hợp tác chia sẻ năng lực sản xuất... đều được cập nhật tức thì.

Những hộ làm nghề mộc ở Phú Nghĩa tích cực sản xuất những sản phẩm đặc trưng, độc, lạ. Ảnh: HND

Còn tại Hội mộc Phù Yên hiện có 165 hội viên đang sinh hoạt. Từ những người thợ "tay cưa, tay đục" phải đi lưu động khắp các làng quê, đến nay những người thợ ở Hội mộc Phù Yên đã làm chủ quy trình sản xuất hiện đại ngay tại quê hương.

Trong thôn hiện nay có gần 400 hộ duy trì nghề mộc truyền thống, chiếm tỉ lệ 49,3% tổng số hộ dân toàn thôn. Tổng số lao động làm nghề mộc trên 700 người, chiếm tới 50,7% tổng số lao động trong thôn, thu nhập bình quân từ 12 triệu đến 15 triệu/tháng. Đội ngũ này không chỉ đông đảo mà còn ngày càng được trẻ hóa và nâng cao tay nghề.

Toàn làng đã hình thành được khoảng 50 xưởng sản xuất quy mô lớn và hơn 100 tổ hợp sản xuất tại gia. Sự phân cấp này tạo ra một chuỗi cung ứng nhịp nhàng, từ các công đoạn sơ chế đến hoàn thiện sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo. Các sản phẩm của làng nghề hiện đã có mặt tại hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước như nhà cổ, đồ thờ, đồ gia dụng...

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa Nguyễn Gia Tư cho biết, xã có 4 Chi hội nông dân nghề nghiệp số, gồm: Mộc thôn Phù Yên, Mây tre đan thôn Phú Vinh, Mây tre đan thôn Đồi 2, Sinh vật cảnh Trường Yên; 6 Chi hội nông dân số gồm: Nghĩa Hảo, Đồi 2, Kim Trung, Đông Sơn, Phù Yên, Trung Cao 2 với 1.284 thành viên tham gia.

Qua không gian số, các hộ sản xuất nhỏ lẻ giờ đây không còn đơn độc mà đã có một tập thể đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đối tác và từng bước đưa mây tre đan Phú Vinh vươn xa trên các sàn thương mại điện tử.

Những hộ làm nghề mây, tre, giang đan ở Phú Nghĩa tích cực sản xuất những sản phẩm đặc trưng, độc, lạ. Ảnh: Ánh Dương

Hiệu quả kinh tế rõ nét

Sự ra đời của các chi hội nông dân nghề nghiệp ở Phú Nghĩa đã mang lại những luồng sinh khí mới cho kinh tế địa phương, tạo chuỗi liên kết bền vững.

Việc tham gia chi hội sẽ giúp gạt bỏ tư duy "đèn nhà ai nhà nấy rạng". Các chủ cơ sở và nghệ nhân cùng nhau bàn bạc, thảo luận, thống nhất chuẩn hóa chất lượng, phân công công đoạn, bảo đảm tiến độ cho các đơn hàng xuất khẩu lớn, gắn hoạt động Hội với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mô hình chi hội số, từ đó giúp xóa đi khoảng cách công nghệ. Những người thợ thủ công vốn chỉ quen với cây mây, con dao nay đã tự tin chụp ảnh, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, xây dựng thương hiệu OCOP và tiếp cận những khách hàng mới.

Nhờ liên kết sản xuất và ổn định đầu ra, các chi hội nghề nghiệp giúp các hộ sản xuất duy trì việc làm thường xuyên, cải thiện thu nhập cho hàng trăm lao động tại chỗ. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp duy trì thương hiệu mây tre đan Phú Vinh truyền thống, thu hút thế hệ trẻ tiếp tục gắn bó và kế thừa nghề của cha ông.

Những hộ làm nghề mây, giang đan ở Phú Nghĩa tích cực sản xuất những sản phẩm đặc trưng, độc, lạ. Ảnh: Ánh Dương

Thành công từ việc ra mắt các chi hội nông dân nghề nghiệp số là bước đệm quan trọng để Hội Nông dân xã Phú Nghĩa hiện thực hóa những mục tiêu nhân rộng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Gia Tư cho biết Hội không chỉ thành lập các chi hội ở lĩnh vực mây tre đan, mà còn tiếp tục rà soát, đồng hành với nông dân trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ để thành lập thêm nhiều tổ hội, chi hội nghề nghiệp mới, đáp ứng nguyện vọng của các hội viên; đồng thời từng bước đưa tri thức và công nghệ hiện đại đến gần hơn với từng người lao động, hộ kinh doanh tại làng nghề.

Đến nay, địa bàn xã có 137 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao và tiềm năng 5 sao của 14 chủ thể. Nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan là niềm tự hào, bản sắc riêng của xã Phú Nghĩa tiếp tục được gìn giữ gắn với phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục, đào tạo, du lịch.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Phú Nghĩa tập trung mở các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng qua livestream, tiếp thị số, hỗ trợ các chi hội đăng ký mã vạch, truy xuất nguồn gốc và đưa 100% sản phẩm mây tre đan đạt chuẩn OCOP lên các sàn thương mại điện tử lớn; định hướng các chi hội nghề nghiệp trở thành điểm dừng chân du lịch, nơi du khách vừa có thể tham quan khu trưng bày, vừa trải nghiệm tự tay làm sản phẩm mây tre đan, qua đó giúp gia tăng giá trị kinh tế cho người dân.

Ngoài ra, Hội cũng tiếp tục hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội; bồi dưỡng các nghệ nhân trẻ, thợ giỏi trở thành những "nông dân số" nòng cốt, dẫn dắt phong trào phát triển kinh tế địa phương.