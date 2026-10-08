Nông dân phía Tây Lâm Đồng háo hức vào vụ thu hoạch cà phê

Anh Hoàng Đức Luân, bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực đang tập trung chăm sóc 1,7 ha cà phê giai đoạn vào nhân, chắc hạt chuẩn bị vào thời kỳ thu hoạch

Những ngày cuối tháng 9, anh Hoàng Đức Luân, bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực đang tập trung chăm sóc 1,7 ha cà phê. Anh cắt cỏ, bón thêm phân bón cho giai đoạn chắc hạt vào nhân. Anh Luân cho rằng, đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với chất lượng sản phẩm cà phê nhân. Do đó, căn cứ vào tình hình thực tế vườn cây, anh chú ý bón phân cân đối các chất dinh dưỡng như NPK. Vườn cà phê của anh 2 năm nay có năng suất cao, do đó cần tiếp tục tăng tích lũy dinh dưỡng vào nhân và hỗ trợ nâng cao trọng lượng hạt. Anh canh thời tiết bón phân khi đất đủ ẩm, rải đều theo hình chiếu tán cây và lấp nhẹ hoặc kết hợp mưa nhỏ để góp phần hạn chế thất thoát dinh dưỡng. Từ đó, giúp cây có điều kiện hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và hỗ trợ quá trình nuôi nhân đến cuối vụ.

Anh Luân cho biết: "Dự kiến năm nay, năng suất vườn cà phê của tôi đạt trên 3,5 tấn/ha, đây là mức năng suất khá, tôi đang rất háo hức chờ ngày thu hoạch khi giá cà phê gần đây luôn ổn định mức cao 93 triệu đồng/tấn. Sau khi bón phân, cắt cỏ, tôi sẽ giặt giũ lại bạt, bao hái sạch sẽ bảo đảm an toàn thực phẩm, hái lựa những cây chín trước”, anh Luân cho biết thêm.

Theo ông Đoàn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, cà phê là một trong những cây công nghiệp chủ lực truyền thống trên địa bàn. Hiện xã có trên 1.700 ha cà phê, những năm gần đây, người dân đã chú trọng nhiều hơn đến việc canh tác cà phê theo hướng bền vững nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Ghi nhận bước đầu năm nay hầu hết bà con được mùa. Qua các lớp tập huấn, mô hình, địa phương cũng đã phổ biến đến nông dân quy trình canh tác phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê nhân xô.

Một số vườn cà phê ở Tây Lâm Đồng bước vào thu hoạch, người dân hái lựa trái chín trước

Tương tự, tại xã Trường Xuân, cà phê cũng là một trong những cây công nghiệp chủ lực. Gia đình ông Lê Đình Tỉnh, thôn 12 cũng đang rất háo hức chuẩn bị cho vụ thu hoạch cà phê đang đến gần. 3 ha cà phê của gia đình năm nay cũng cho năng suất khá cao, khoảng 4 tấn/ha.

Theo ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Trường Xuân hiện có trên 5.000 ha cà phê. Qua tìm hiểu giai đoạn chuẩn bị vào mùa thu hoạch, đa phần vườn cà phê của các hợp tác xã, hộ dân đều đạt năng suất khá cao. Đây là tín hiệu vui cho địa phương trong việc ổn định đời sống, thu nhập của nông hộ. Được biết, những năm qua, địa phương luôn chú trọng việc nâng tầm cây cà phê từ hoạt động tái canh, quy trình chăm sóc, khuyến khích đầu tư chế biến, liên kết chuỗi giá trị.

Anh Hoàng Đức Luân, bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực cắt cỏ chuẩn bị thu hoạch 1,7 ha cà phê

Với gần 330.000 ha cà phê, Lâm Đồng là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất nước, trong đó, khu vực phía Tây Lâm Đồng hiện có trên 135.000 ha. Cà phê là cây chủ lực ở 100% xã, phường khu vực này. Hiện nay, phần lớn diện tích cà phê của tỉnh vẫn trong giai đoạn nuôi trái chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên một số nơi khu vực phía Tây tỉnh bắt đầu vào vụ thu hoạch. Nhiều vườn đã bắt đầu chín, người dân đã hái lựa sớm.

Ghi nhận của phóng viên, hầu hết bà con đều phấn khởi, vui mừng vì năm nay năng suất, giá cà phê tiếp tục duy trì ở mức khá cao và ổn định. Hiện nay, ngành nông nghiệp và môi trường, các địa phương, đoàn thể đang triển khai nhiều giải pháp về bảo đảm mùa thu hoạch, nhất là về an ninh, chống trộm cắp. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền áp dụng rộng rãi các kỹ thuật ở khâu thu hái, phơi sấy, bảo quản để nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê của tỉnh được các cấp, ngành, người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã chú trọng.