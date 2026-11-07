Nông dân Ninh Bình rộng đường thoát nghèo nhờ học làm nông nghiệp sạch

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tại hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Phương Hằng)

Làm sao để hạt gạo, mớ rau hay món hàng thủ công của làng nghề bán được giá cao và giữ được khách hàng lâu dài là câu hỏi được nhiều nông dân tỉnh Ninh Bình đặt ra trong các buổi học nghề gần đây.

Từ việc chuyển giao kỹ thuật sản xuất sạch đến kết nối thị trường liên tỉnh, nhiều hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn đang tìm thấy nguồn thu ổn định ngay trên mảnh ruộng, khung cửi của gia đình.

Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình với cán bộ, hội viên nông dân năm 2026 diễn ra vào cuối tháng 10/2026, nhiều kiến nghị của bà con về vốn vay, dạy nghề chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nông sản đã được tháo gỡ kịp thời.

Theo lộ trình Kế hoạch số 283/KH-UBND, từ năm 2026 đến năm 2030, tỉnh sẽ đào tạo nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn cho 39.500 người, tăng dần từ 5.945 lao động trong năm 2026 lên 10.160 lao động vào năm 2030.

Điểm đáng chú ý là nội dung các lớp học nghề không còn dừng ở kỹ thuật cấy hái thông thường. Bà con thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hướng dẫn cách canh tác hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bảo quản nông sản sau thu hoạch và làm hồ sơ đạt chuẩn OCOP. Học xong, người dân được chính quyền xã và Hội Nông dân kết nối vào các hợp tác xã để cùng làm theo quy trình sạch.

Đầu ra cho sản phẩm của bà con cũng ngày càng rộng mở khi trong tháng 10/2026, Hội Nông dân 3 tỉnh Ninh Bình, Tuyên Quang và Lào Cai đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026–2030 để cùng tiêu thụ nông sản OCOP và hỗ trợ kỹ thuật công nghệ cao.

Có nghề làm hàng sạch, lại có đầu mối bao tiêu rõ ràng, nhiều hộ nông dân trước đây thu nhập bấp bênh nay đã yên tâm bám đất, bám nghề để vươn lên khấm khá./.