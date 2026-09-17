Nông dân ngoại thành Hà Nội gặt lúa chạy lụt do mưa lớn kéo dài

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân phối hợp chuyển lúa qua khu vực tập kết, cố gắng cứu vớt thành quả sau nhiều tháng gieo trồng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từng bó lúa được nhanh chóng chuyển lên bờ trong cuộc chạy đua với tình trạng ngập úng trên đồng ruộng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Giữa thửa ruộng mênh mông nước, người nông dân gom những bó lúa cuối cùng lên bạt để vận chuyển vào bờ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người nông dân lội giữa ruộng sâu đưa từng bó lúa vừa gặt lên khu vực tập kết. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhiều nông dân cùng xuống đồng thu hoạch diện tích lúa chưa tới ngày thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng." (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người nông dân tranh thủ kiểm tra những bông lúa mới được gặt. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)